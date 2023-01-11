ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 17:30

Врач рассказал, как правильно дышать в мороз, чтобы не переохладить организм

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Доктор медицинских наук, врач-отоларинголога Ильи Зябкин заявил, что в зимнее время года важно дышать через нос, так как только он может согреть и отфильтровать вдыхаемый воздух.

«Слизистая оболочка рта лишена тех защитных механизмов, которые помогают очищать вдыхаемый воздух от вирусов, бактерий и пыли. Носовое дыхание замедляет всасывание воздуха и дает организму больше времени для согревания и увлажнения воздуха, прежде чем он попадет в легкие», — приводит слова врача Life.ru.

По словам Зябкина, при глубоких или слишком частых вдохах воздух не успевает согреться, а слизистая выделяет максимум жидкости и раздражается. При этом в качестве правильной тактики отоларинголог назвал использование шарфов и масок.

«Неплотно прилегающий к лицу шарф или маска помогают быстрее согреть и увлажнить вдыхаемый воздух. Американская ассоциация пациентов с астмой настоятельно рекомендует использовать шарф или маску в качестве барьера между морозным воздухом и носом, поскольку сухой холодный воздух очень часто служит триггером для симптомов астмы и провоцирует бронхоспазм», — добавил Зябкин.

Также помочь организму может обильное питье, которое восполнит потерю жидкости и сделает слизистую более влажной. По словам специалиста, это поможет лучше согревать и очищать воздух.

Источник: https://life.ru/p/1551151
Здоровье
0
Читайте также
В CAS объяснили, почему отклонили апелляции России. Что это означает?
В «Аль-Насре» заявили, что Роналду не обязан поддерживать заявку Саудовской Аравии на проведение ЧМ
В ВСУ признали большие потери у Артемовска
Освещавший события в Донбассе француз попросил политического убежища в РФ
Путин раскритиковал работу по оформлению заказов на воздушные суда
В Свердловской области нашли мертвой пропавшую в декабре многодетную мать
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Диетолог назвала полезные для здоровья соленья
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости