Диетолог Гинзбург рассказал, чем опасны голодовки

Врач-диетолог Михаил Гинзбург в своем блоге на «Яндекс.Дзен» рассказал о возможных последствиях голодовок. Об этом сообщила «Мослента». По словам специалиста, уменьшение цифры на весах при голодании говорит не о сокращении жировой массы, а о разрушении мышц.

«Уменьшение мышечной массы — это уменьшение способности организма расходовать жир: большая часть расходуемого жира сгорает именно в мышцах», — пояснил диетолог.

Для оптимального функционирования организму необходимо около 80-90 г белка в день. В случае нехватки организм компенсирует необходимые аминокислоты, расщепляя собственные мышцы. Если после жесткой диеты или голодания человек вновь наберет вес, соотношение жира и мышц сместится в сторону жировой массы, что крайне негативно скажется на здоровье, пояснил диетолог.

Избежать негативных последствий для здоровья и фигуры, по словам Гинзбурга, можно, если не допускать голода и дефицита белка. Для этого необходимо включить в рацион больше нежирного творога, яичных белков, рыбы, мяса птицы и бобовых. «На диете не надо сидеть. На диете нужно ходить, заниматься оздоровительной ходьбой и делать тонизирующие упражнения. Если мышцы активны, сохраняют свой тонус, организм удерживает в них белок, не пускает его на покрытие энергетического дефицита», — заключил диетолог.