Косметолог рассказала, как восстановить кожу после праздников

Косметолог, дерматолог, врач общей практики, врач профилактической и восстановительной медицины, геронтолог Елена Кудашкина в интервью «Мосленте» рассказала, что во время новогодних праздников у многих менялся рацион и режим дня, что негативно сказывается на состоянии кожи.

«Из-за обилия жирной пищи, солений, копченостей на лице может появиться отечность. Избыток натрия задерживает жидкость в организме, нарушает лимфоток. Разнообразие новогодних блюд, цитрусовые, экзотические деликатесы, сладости также могут стать причиной покраснений, аллергических высыпаний, обострения акне», — пояснила косметолог.

В этом случае, по словам эксперта, помогут глубоко очищающие чистки и пилинги — химические и аппаратные. Они дополнительно активизируют обмен веществ и регенерацию клеток, благодаря чему кожа обретает упругость и ровный тон, выравниваются морщины. Если высыпания — результат переедания цитрусовых, поможет фотодинамическая терапия.

Также Елена Кудашкина обратила внимание, что прогулки на морозе чреваты сухостью, трещинами, микротравмами и обморожением кожи. Лучшее средство защиты во время пребывания на свежем морозном воздухе — питательный крем, в составе которого нет воды. При ясной погоде не помешает крем с SPF от 30.