Дерматолог рассказала об опасности некачественного ботокса

Врач-дерматолог Инесса Олийниченко объяснила, почему не рекомендуется экономить на косметических услугах. По ее словам, квалифицированные специалисты стали стоить дороже, а женщины продолжают выбирать выгодные цены.

По мнению эксперта, европейский препарат для увеличения губ стоит не менее 5-7 тысяч рублей. Если стоимость процедуры дешевле, то вещество может быть куплено нелегально или предложен контрафактный товар на основе дорогостоящего аналога. Некачественный товар может вызвать воспаление.

«Я сталкивалась с воспалительными процессами, с асимметрией, с так называемыми гиалуроновыми усами над верхней губой, когда вводилось непонятно что, непонятно в каком объеме и непонятно где», — приводит слова специалиста Пятый канал.

Также врач рекомендует, проводить косметические процедуры в проверенных учреждениях, которые имеют лицензию.