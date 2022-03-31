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Сегодня, 12:00

Дерматолог рассказала об опасности некачественного ботокса

Галина Глазко
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Дешевый ботокс может вызвать воспаление.
Фото Global Look Press

Врач-дерматолог Инесса Олийниченко объяснила, почему не рекомендуется экономить на косметических услугах. По ее словам, квалифицированные специалисты стали стоить дороже, а женщины продолжают выбирать выгодные цены.

По мнению эксперта, европейский препарат для увеличения губ стоит не менее 5-7 тысяч рублей. Если стоимость процедуры дешевле, то вещество может быть куплено нелегально или предложен контрафактный товар на основе дорогостоящего аналога. Некачественный товар может вызвать воспаление.

«Я сталкивалась с воспалительными процессами, с асимметрией, с так называемыми гиалуроновыми усами над верхней губой, когда вводилось непонятно что, непонятно в каком объеме и непонятно где», — приводит слова специалиста Пятый канал.

Также врач рекомендует, проводить косметические процедуры в проверенных учреждениях, которые имеют лицензию.

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Источник: https://www.5-tv.ru/news/381165/sdelajte-horosim-preparatom-kosmetolog-obopasnostah-desevogo-botoksa/
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