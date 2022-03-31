Express: зуд века может быть симптомом рака

В британском издании Express опубликовали статью о редкой форме рака — опухоли глаза. Ученые рассказали историю 47-летней женщины, у которой сильно чесалось глазное веко. После биопсии у нее выявили рак.

Как отмечают специалисты, меланома глаза считается редким заболеванием. Важно обращать внимание на следующие симптомы: волнистые линии перед глазами, нечеткость зрения, вспышки света и темное увеличивающееся пятно в глазу. Иногда может присутствовать припухлость на веке.

При этом не все данные признаки говорят о раке. Важно обратиться к врачу, который поставит точный диагноз.