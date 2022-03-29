Что лучше всего есть в пост? 10 продуктов
Многие ошибочно полагают, что постная еда пресная, а есть можно только одни овощи. На самом деле питание может быть разнообразным и, главное, полным белков, жиров, углеводов и полезных микроэлементов. «СЭ» рассказывает о десяти продуктах, которые стоит добавить в свой рацион во время поста.
Соевое мясо
Соевое мясо — продукт из соевых бобов, которые употребляют в основном вегетарианцы. Такое мясо богато аминокислотами, витаминами и минералами. Главная польза этого продукта заключается в высоком содержании белка, который при этом еще и легко усваивается. Также оно очень быстро готовится.
Приобрести соевое мясо можно в обычных супермаркетах в отделе здорового питания. Это будет очень хорошая замена настоящему мясу на время поста.
Постные блюда с соевым мясом:
- Паста с соевым мясом
- Гамбургер с соевой котлетой
- Тушеное соевое мясо с овощами
- Гуляш
- Котлеты
- Соевый кебаб на шпажках и т. д.
Грибы
Грибы — еще один продукт, которым можно заменить мясо. В них содержится много питательных веществ и антиоксидантов, необходимых для человека. Они богаты белками, витаминами D, В2 и В3, а также медью, калием и селеном. При этом грибы практически не содержат калорий.
Грибы можно жарить, тушить, мариновать и сушить, добавляя их в различные блюда.
Постные блюда с грибами:
- Жареная или тушеная картошка с грибами
- Тушеная капуста с грибами
- Гречка с грибами
- Ризотто с грибами
- Плов
- Грибная паста
- Маринованные грибы с луком
- Гречневые или картофельные котлеты с грибами
- Грибная лазанья
- Голубцы с грибами
- Рассольник
- Постные пироги с грибами
- Зразы и т. д.
Растительное молоко
Растительное молоко уже давно получило свою заслуженную популярность. И видов такого напитка на прилавках сегодня достаточно. Выбирайте на свой вкус: кокосовое (оказывает противовоспалительный эффект), соевое (содержит фитоэстрогены и помогает бороться с плохим холестерином), миндальное (богато витамином E), овсяное (богато витамином В) или рисовое (помогает поддержать сердце и ЦНС).
Растительное молоко можно использовать по-разному: добавлять в кофе или чай, делать из него десерты, соусы, но еще и варить суп. Даже простые блины приобретают новый вкус. Ко всему прочему в растительном молоке отсутствуют лактоза и холестерин, что дает ему главное преимущество перед коровьим.
Постные блюда с растительным молоком:
- Растительное молоко с хлопьями или мюсли
- Восточный суп
- Тыквенный суп на кокосовом молоке
- Каши на растительном молоке
- Соус для пасты или крупы
- Смузи
- Мороженое
- Пудинги и т. д.
Нут
Нут — это турецкий горох, который богат белками, медленными углеводами, клетчаткой, калием, магнием, кальцием и фосфором. При регулярном употреблении этого продукта вы укрепите костную ткань и снизите уровень плохого холестерина в крови. Нут часто встречается в индийской кухне или в рационе вегетарианцев, а во время поста он станет отличным дополнением к блюдам.
Перед готовкой его, как и простой горох, сначала следует замачивать.
Постные блюда из нута:
- Фалафель
- Хумус
- Жареный нут
- Овощное рагу с нутом
- Котлеты из нута
- Суп с нутом и чечевицей
- Овощной салат с нутом
- Винегрет с нутом и т. д.
Киноа
Киноа — продукт, который часто подают в ресторанах. На самом деле он очень легок в приготовлении, а употреблять его можно как гарнир или дополнение к салатам. Особую популярность эта крупа получила за счет своей пользы. Киноа является источником магния, марганца, протеина, витамина В2, Е, клетчатки, а также железа, фосфора, меди и цинка. А еще в ней много белка, Омеги-3 и нет глютена. Также этот продукт содержит в себе пищевые волокна.
Постные блюда с киноа:
- Овощной салат с киноа
- Боул с киноа и рыбой
- Фаршированные перцы с киноа и баклажанами
- Киноа с зеленью
- Пицца на корже из киноа
- Добавка в фруктовое смузи и т. д.
Тофу
Тофу — продукт, изготавливаемый из соевого молока (бобов). Он бывает мягким, как паштет, и твердым, как сыр. Тофу сам по себе нейтральный на вкус, но часто в него добавляют приправы.
Он богат белками и низкокалорийный, что делает его ценным не только во время поста, но во время диет. Тофу содержит железо, кальций, аминокислоты и витамины группы В, при это он не содержит холестерин.
Постные блюда с тофу:
- Овощной салат с сыром тофу
- Картофельные котлеты с тофу
- Тушеный и жареный сыр тофу
- Мисо-суп
- Лапша собу с овощами
- Сэндвич с сыром тофу и огурцами
- Маринованный сыр тофу
- Паштет из тофу и т. д.
Орехи
Орехи полезно употреблять не только постящимся, но и в обычное время. В них содержится огромное количество витаминов и микроэлементов, что позволяет укрепить иммунитет и повысить защитные силы организма. Орехи можно употреблять как самостоятельно (они очень сытные), так и добавлять в различные салаты и горячие блюда.
Постные блюда с орехами:
- Сациви из баклажанов
- Паста с грецкими орехами
- Салат с руколой, грушей и грецкими орехами
- Салат с морковью, яблоком и орехами
- Салат из свеклы с чесноком и грецкими орехами
- Шампиньоны, фаршированные орехами и сыром, и т. д.
Авокадо
Авокадо уже давно не является чем-то экзотическим на кухонном столе. Его часто добавляют в блюда или едят отдельно. Оно богато полезными жирами, в чем и заключается главная польза этого продукта. Также мякоть авокадо содержит много витаминов и минеральных веществ.
Авокадо — достаточно калорийный продукт, но за счет легкоусвояемых мононенасыщенных жиров лишние килограммы набрать сложно. Многие диетологи и врачи советуют употреблять его пациентам с проблемами ЖКТ и сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Постные блюда с авокадо:
- Смузи
- Гуакамоле
- Овощной салат
- Сэндвич с авокадо
- Томатный суп с авокадо
- Запеченное авокадо с тофу
- Тосты с авокадо
- Овощные роллы с авокадо и т. д.
Рисовая бумага
Рисовая бумага — новый суперфуд, который часто готовят в восточных странах. В состав данного продукта входят витамины группы В, калий, кальций, магний, йод, фосфор, холин и железо.
Рисовую бумагу продают в виде твердых листов, которые перед готовкой необходимо опустить в воду на несколько секунд. На лист выкладывают начинку и заворачивают в ролл. Иногда его еще поджаривают с двух сторон.
Постные блюда с рисовой бумагой:
- Азиатские пельмени и вареники
- Овощные роллы
- Роллы с грибами и овощами
- Рыбные роллы;
- Пахлава с медом и орехами и т. д.
Мед
Мед давно известен своими полезными свойствами. В первую очередь он укрепляет иммунитет, нормализует работу желудка и укрепляет кости. Это происходит за счет того, что мед богат витаминами группы В, К, Е, С и провитамином А, а также магнием, калием, кальцием, натрием, фосфором, цинком, йодом, медью и железом. Именно поэтому его часто употребляют при инфекционных заболеваниях.
Мед можно употреблять в качестве десерта с чаем, а также добавлять в различные блюда.
Постные блюда с медом:
- Печеные яблоки с медом и орехами
- Постные блины с медом
- Медовый пирог
- Медовый квас и т. д.