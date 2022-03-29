Что лучше всего есть в пост? 10 продуктов

Названы топ-10 продуктов, которые можно есть в Великий пост

Питание во время Великого поста может быть разнообразным и полезным. Расскажем, как это сделать.

Многие ошибочно полагают, что постная еда пресная, а есть можно только одни овощи. На самом деле питание может быть разнообразным и, главное, полным белков, жиров, углеводов и полезных микроэлементов. «СЭ» рассказывает о десяти продуктах, которые стоит добавить в свой рацион во время поста.

Соевое мясо

Энергетическая ценность соевого мяса. pricormi.ru

Соевое мясо — продукт из соевых бобов, которые употребляют в основном вегетарианцы. Такое мясо богато аминокислотами, витаминами и минералами. Главная польза этого продукта заключается в высоком содержании белка, который при этом еще и легко усваивается. Также оно очень быстро готовится.

Приобрести соевое мясо можно в обычных супермаркетах в отделе здорового питания. Это будет очень хорошая замена настоящему мясу на время поста.

Постные блюда с соевым мясом :

Паста с соевым мясом

Гамбургер с соевой котлетой

Тушеное соевое мясо с овощами

Гуляш

Котлеты

Соевый кебаб на шпажках и т. д.

Грибы

Маринованные грибы. Фото Global Look Press

Грибы — еще один продукт, которым можно заменить мясо. В них содержится много питательных веществ и антиоксидантов, необходимых для человека. Они богаты белками, витаминами D, В2 и В3, а также медью, калием и селеном. При этом грибы практически не содержат калорий.

Грибы можно жарить, тушить, мариновать и сушить, добавляя их в различные блюда.

Постные блюда с грибами:

Жареная или тушеная картошка с грибами

Тушеная капуста с грибами

Гречка с грибами

Ризотто с грибами

Плов

Грибная паста

Маринованные грибы с луком

Гречневые или картофельные котлеты с грибами

Грибная лазанья

Голубцы с грибами

Рассольник

Постные пироги с грибами

Зразы и т. д.

Растительное молоко

Польза миндального молока. tea.ru

Растительное молоко уже давно получило свою заслуженную популярность. И видов такого напитка на прилавках сегодня достаточно. Выбирайте на свой вкус: кокосовое (оказывает противовоспалительный эффект), соевое (содержит фитоэстрогены и помогает бороться с плохим холестерином), миндальное (богато витамином E), овсяное (богато витамином В) или рисовое (помогает поддержать сердце и ЦНС).

Растительное молоко можно использовать по-разному: добавлять в кофе или чай, делать из него десерты, соусы, но еще и варить суп. Даже простые блины приобретают новый вкус. Ко всему прочему в растительном молоке отсутствуют лактоза и холестерин, что дает ему главное преимущество перед коровьим.

Постные блюда с растительным молоком :

Растительное молоко с хлопьями или мюсли

Восточный суп

Тыквенный суп на кокосовом молоке

Каши на растительном молоке

Соус для пасты или крупы

Смузи

Мороженое

Пудинги и т. д.

Нут

Нут в сухом виде. dietology.pro

Нут — это турецкий горох, который богат белками, медленными углеводами, клетчаткой, калием, магнием, кальцием и фосфором. При регулярном употреблении этого продукта вы укрепите костную ткань и снизите уровень плохого холестерина в крови. Нут часто встречается в индийской кухне или в рационе вегетарианцев, а во время поста он станет отличным дополнением к блюдам.

Перед готовкой его, как и простой горох, сначала следует замачивать.

Постные блюда из нута:

Фалафель

Хумус

Жареный нут

Овощное рагу с нутом

Котлеты из нута

Суп с нутом и чечевицей

Овощной салат с нутом

Винегрет с нутом и т. д.

Киноа

Два сорта киноа. Фото Global Look Press

Киноа — продукт, который часто подают в ресторанах. На самом деле он очень легок в приготовлении, а употреблять его можно как гарнир или дополнение к салатам. Особую популярность эта крупа получила за счет своей пользы. Киноа является источником магния, марганца, протеина, витамина В2, Е, клетчатки, а также железа, фосфора, меди и цинка. А еще в ней много белка, Омеги-3 и нет глютена. Также этот продукт содержит в себе пищевые волокна.

Постные блюда с киноа:

Овощной салат с киноа

Боул с киноа и рыбой

Фаршированные перцы с киноа и баклажанами

Киноа с зеленью

Пицца на корже из киноа

Добавка в фруктовое смузи и т. д.

Тофу

Тофу со специями. Фото Global Look Press

Тофу — продукт, изготавливаемый из соевого молока (бобов). Он бывает мягким, как паштет, и твердым, как сыр. Тофу сам по себе нейтральный на вкус, но часто в него добавляют приправы.

Он богат белками и низкокалорийный, что делает его ценным не только во время поста, но во время диет. Тофу содержит железо, кальций, аминокислоты и витамины группы В, при это он не содержит холестерин.

Постные блюда с тофу:

Овощной салат с сыром тофу

Картофельные котлеты с тофу

Тушеный и жареный сыр тофу

Мисо-суп

Лапша собу с овощами

Сэндвич с сыром тофу и огурцами

Маринованный сыр тофу

Паштет из тофу и т. д.

Орехи

Топ-7 самых полезных орехов. tortsnab-msk.ru

Орехи полезно употреблять не только постящимся, но и в обычное время. В них содержится огромное количество витаминов и микроэлементов, что позволяет укрепить иммунитет и повысить защитные силы организма. Орехи можно употреблять как самостоятельно (они очень сытные), так и добавлять в различные салаты и горячие блюда.

Постные блюда с орехами:

Сациви из баклажанов

Паста с грецкими орехами

Салат с руколой, грушей и грецкими орехами

Салат с морковью, яблоком и орехами

Салат из свеклы с чесноком и грецкими орехами

Шампиньоны, фаршированные орехами и сыром, и т. д.

Авокадо

Пищевая ценность авокадо. rskrf.ru

Авокадо уже давно не является чем-то экзотическим на кухонном столе. Его часто добавляют в блюда или едят отдельно. Оно богато полезными жирами, в чем и заключается главная польза этого продукта. Также мякоть авокадо содержит много витаминов и минеральных веществ.

Авокадо — достаточно калорийный продукт, но за счет легкоусвояемых мононенасыщенных жиров лишние килограммы набрать сложно. Многие диетологи и врачи советуют употреблять его пациентам с проблемами ЖКТ и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Постные блюда с авокадо:

Смузи

Гуакамоле

Овощной салат

Сэндвич с авокадо

Томатный суп с авокадо

Запеченное авокадо с тофу

Тосты с авокадо

Овощные роллы с авокадо и т. д.

Рисовая бумага

Роллы с рисовой бумагой. drugpovar.ru

Рисовая бумага — новый суперфуд, который часто готовят в восточных странах. В состав данного продукта входят витамины группы В, калий, кальций, магний, йод, фосфор, холин и железо.

Рисовую бумагу продают в виде твердых листов, которые перед готовкой необходимо опустить в воду на несколько секунд. На лист выкладывают начинку и заворачивают в ролл. Иногда его еще поджаривают с двух сторон.

Постные блюда с рисовой бумагой :

Азиатские пельмени и вареники

Овощные роллы

Роллы с грибами и овощами

Рыбные роллы;

Пахлава с медом и орехами и т. д.

Мед

Полезные свойства меда. yandex.dzen

Мед давно известен своими полезными свойствами. В первую очередь он укрепляет иммунитет, нормализует работу желудка и укрепляет кости. Это происходит за счет того, что мед богат витаминами группы В, К, Е, С и провитамином А, а также магнием, калием, кальцием, натрием, фосфором, цинком, йодом, медью и железом. Именно поэтому его часто употребляют при инфекционных заболеваниях.

Мед можно употреблять в качестве десерта с чаем, а также добавлять в различные блюда.

Постные блюда с медом: