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Что делать при приступе аритмии? Рассказала врач

Врач рассказала, что делать при приступе аритмии
Галина Глазко
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При приступе аритмии в первую очередь нужно успокоиться.
Фото Global Look Press

Врач-кардиолог Анна Кореневич в своем Telegram-канале дала рекомендации, как справиться с приступом аритмии. По ее словам, в первую очередь важно успокоится и при необходимости принять седативные препараты. Помимо этого, Кореневич советует попробовать сымитировать рвотный рефлекс, положив два пальца на корень языка.

«Важно разделять аритмию на опасную и неопасную. Если человек способен воспринимать информацию, слышать окружающих, находиться в сознании, то аритмия неопасна. У людей, которые находятся в приступе опасной аритмии, идет потеря сознания со всеми вытекающими последствиями», — отмечает врач.

Кардиолог призывает вызывать скорую помощь, если состояние не улучшается. В случае, если стало лучше, стоит в любом случае в ближайшее время обратиться к специалисту и пройти обследование.

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