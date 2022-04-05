Что делать при приступе аритмии? Рассказала врач

Врач-кардиолог Анна Кореневич в своем Telegram-канале дала рекомендации, как справиться с приступом аритмии. По ее словам, в первую очередь важно успокоится и при необходимости принять седативные препараты. Помимо этого, Кореневич советует попробовать сымитировать рвотный рефлекс, положив два пальца на корень языка.

«Важно разделять аритмию на опасную и неопасную. Если человек способен воспринимать информацию, слышать окружающих, находиться в сознании, то аритмия неопасна. У людей, которые находятся в приступе опасной аритмии, идет потеря сознания со всеми вытекающими последствиями», — отмечает врач.

Кардиолог призывает вызывать скорую помощь, если состояние не улучшается. В случае, если стало лучше, стоит в любом случае в ближайшее время обратиться к специалисту и пройти обследование.