Врач Щербаков назвал причину отложения жира на спине и руках

Врач-эндокринолог Влад Щербаков объяснил, почему откладывается жир на руках и спине. По его словам, это является признаком образования избыточного количества кортизола в организме. Это относится в первую очередь к гормональному ожирению, что может говорить о серьезных проблемах.

«Такой процесс связан с большой выработкой гормонов надпочечника — кортизола. А избыток этого гормона приводит не только к отложению жировой массы на верхних частях туловища, но и к повышению артериального давления, ожирению, образованию растяжек на животе и боковых участках. Более того, возникает риск развития сахарного диабета», — приводит слова Щербакова «Вечерняя Москва».

Отложение жира на верхней части туловища может быть признаком проблем гормонов щитовидной железы, из-за которых задерживается жидкость в организме, что приводит к увеличению массы тела. Другая причина — нарушение функций половых желез.

Для точного определения проблемы стоит обратиться к эндокринологу. Врач назначит специальную диету, выпишет метаболические препараты и порекомендует физические нагрузки.