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Врач Щербаков назвал причину отложения жира на спине и руках

Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Жир на руках говорит о гормональных проблемах в организме.
Фото nep.detaly.co

Врач-эндокринолог Влад Щербаков объяснил, почему откладывается жир на руках и спине. По его словам, это является признаком образования избыточного количества кортизола в организме. Это относится в первую очередь к гормональному ожирению, что может говорить о серьезных проблемах.

«Такой процесс связан с большой выработкой гормонов надпочечника — кортизола. А избыток этого гормона приводит не только к отложению жировой массы на верхних частях туловища, но и к повышению артериального давления, ожирению, образованию растяжек на животе и боковых участках. Более того, возникает риск развития сахарного диабета», — приводит слова Щербакова «Вечерняя Москва».

Отложение жира на верхней части туловища может быть признаком проблем гормонов щитовидной железы, из-за которых задерживается жидкость в организме, что приводит к увеличению массы тела. Другая причина — нарушение функций половых желез.

Для точного определения проблемы стоит обратиться к эндокринологу. Врач назначит специальную диету, выпишет метаболические препараты и порекомендует физические нагрузки.

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Источник: https://vm.ru/news/957861-endokrinolog-sherbakov-nazval-osnovnuyu-prichinu-otlozheniya-zhira-na-spine-i-rukah
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