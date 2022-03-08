Кардиолог назвал продукты, которые негативно влияют на сердце

Кардиолог и заслуженный врач Юрий Серебрянский перечислил продукты, которые негативно влияют на здоровье человека. По его словам, молочные продукты, сладкое и соленое особенно сильно влияют на здоровье сердца и сосудов из-за избытка холестерина.

«Большое количество холестерина содержится в жирном молоке и твороге, а еще в куриных крыльях и индейке. Это не несет никакой пользы сердечно-сосудистой системе. Сахар и соль тоже губительны для организма человека. Продукты с солью повышают артериальное давление, а сахар вреден для людей с избыточным весом», — приводит слова врача «Москва 24».

Специалист также утверждает, что чрезмерное употребление кофе вредно из-за того, что этот напиток повышает давление. Помимо этого Серебрянский рекомендует вести активный образ жизни. Это поможет сохранить здоровье.