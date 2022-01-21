Что будет, если принимать контрастный душ каждый день? Рассказала врач

Что будет, если принимать контрастный душ каждый день

Врач-терапевт Анна Ефимова рассказала о пользе закаливания. По ее словам, это самый простой способ укрепить иммунитет и разогнать обмен веществ.

«Начинайте с обливаний. Понизьте температуру воды на два градуса. С помощью ковшика обливайте медленно икры и голени, после перейдите к бедрам и только потом — к спине. Через неделю можно еще понизить температуру на два градуса. Не стоит сразу устраивать себе ледяной душ. Скорее всего, простудитесь, но не получите пользу», — приводит слова эксперта РИА «Новости».

Врач отмечает, что перед контрастным душем обязательно нужно разогреться, постояв под теплой водой около пяти минут. После этого, она рекомендует, на 15 секунд включить прохладную воду, а затем на 15 секунд — теплую.

При этом Ефимова советует тем, кто боится контрастного душа, начать с обтирания, смачивая полотенце то в холодной, то в горячей воде.