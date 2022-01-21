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Что будет, если принимать контрастный душ каждый день? Рассказала врач

Что будет, если принимать контрастный душ каждый день
Галина Глазко
Душ.
Фото Global Look Press

Врач-терапевт Анна Ефимова рассказала о пользе закаливания. По ее словам, это самый простой способ укрепить иммунитет и разогнать обмен веществ.

«Начинайте с обливаний. Понизьте температуру воды на два градуса. С помощью ковшика обливайте медленно икры и голени, после перейдите к бедрам и только потом — к спине. Через неделю можно еще понизить температуру на два градуса. Не стоит сразу устраивать себе ледяной душ. Скорее всего, простудитесь, но не получите пользу», — приводит слова эксперта РИА «Новости».

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Врач отмечает, что перед контрастным душем обязательно нужно разогреться, постояв под теплой водой около пяти минут. После этого, она рекомендует, на 15 секунд включить прохладную воду, а затем на 15 секунд — теплую.

При этом Ефимова советует тем, кто боится контрастного душа, начать с обтирания, смачивая полотенце то в холодной, то в горячей воде.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220120/zakalivanie-1768648184.html
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