Названы опасные признаки рака кожи

Врач-онкодерматолог Клиники кожных и венерических болезней имени Рахманова Екатерина Вертиева назвала ранние признаки рака кожи. По ее словам, при своевременном обращении к врачу, можно избежать тяжелых последствий.

«Если меланома формируется из родинки, то у нее меняются границы. Вместо четкого и аккуратного темного образования она начинает расползаться. Другой важный признак — изменение цвета. Стоит проконсультироваться со специалистом, если родинка стала черной, розовой или синей», — приводит слова специалиста телеканал «360».

Врач отмечает, что если родинка увеличилась в размерах, то стоит сразу же обратиться к специалистам.