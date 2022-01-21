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Сегодня, 09:05

Названы опасные признаки рака кожи

Галина Глазко
Названы опасные признаки рака кожи.
Фото Global Look Press

Врач-онкодерматолог Клиники кожных и венерических болезней имени Рахманова Екатерина Вертиева назвала ранние признаки рака кожи. По ее словам, при своевременном обращении к врачу, можно избежать тяжелых последствий.

«Если меланома формируется из родинки, то у нее меняются границы. Вместо четкого и аккуратного темного образования она начинает расползаться. Другой важный признак — изменение цвета. Стоит проконсультироваться со специалистом, если родинка стала черной, розовой или синей», — приводит слова специалиста телеканал «360».

Врач отмечает, что если родинка увеличилась в размерах, то стоит сразу же обратиться к специалистам.

Источник: https://360tv.ru/news/zdorove/tolko-20-melanom-voznikajut-iz-rodinok-vrach-perechislil-opasnye-priznaki-raka-kozhi/
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