Названы главные признаки повышенного уровня сахара в крови

Издание Eat This, Not That опубликовало статью, в которой были названы 5 главных признаков повышенного уровня сахара в крови.

По словам экспертов, частые позывы к мочеиспусканию являются одним из симптомов. Таким образом человеческий организм пытается вывести из себя лишний сахар вместе с мочой. Сильная жажда тоже может говорить о высоком сахаре. При этом считается нормой, если хочется пить в жаркую погоду, по утрам или после употребления соленой пищи.

При снижении инсулина человек часто чувствует сильную усталость и упадок сил. Говорить о проблемах с сахаром может и постоянное чувство голода. Это связано с тем, что организму необходима глюкоза, поэтому он начинает требовать больше еды.

К признакам повышенного уровня сахара относят также проблемы со зрением и регулярные головные боли.