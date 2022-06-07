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Сегодня, 10:00

Названы главные признаки повышенного уровня сахара в крови

Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Постоянное чувство голода может говорить о выском уровне сахара в крови.
Фото Global Look Press

Издание Eat This, Not That опубликовало статью, в которой были названы 5 главных признаков повышенного уровня сахара в крови.

По словам экспертов, частые позывы к мочеиспусканию являются одним из симптомов. Таким образом человеческий организм пытается вывести из себя лишний сахар вместе с мочой. Сильная жажда тоже может говорить о высоком сахаре. При этом считается нормой, если хочется пить в жаркую погоду, по утрам или после употребления соленой пищи.

При снижении инсулина человек часто чувствует сильную усталость и упадок сил. Говорить о проблемах с сахаром может и постоянное чувство голода. Это связано с тем, что организму необходима глюкоза, поэтому он начинает требовать больше еды.

К признакам повышенного уровня сахара относят также проблемы со зрением и регулярные головные боли.

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