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Что будет, если есть груши каждый день? Объяснила диетолог

16:00
Что будет, если есть грушу каждый день? Объяснил диетолог. Фото Depositphotos
Что будет, если есть грушу каждый день? Объяснил диетолог. Фото Depositphotos

Диетолог Людмила Микитюк рассказала, как употребление одной груши в день изменит работу организма. По ее словам, этот фрукт содержит до 20 процентов дневной нормы клетчатки, которая благотворно влияет на пищеварительную систему.

«Груша способна связывать жирные кислоты, тем самым снижая уровень холестерина в крови. Особенно полезна кожица груши — в ней есть полезные для сердца и сосудов флавоноиды, снижающие ломкость капилляров, а также они делают красные клетки крови более эластичными», — рассказала специалист РИА «Новости».

Она также отметила, что в груше содержится арбутин (вещество, обладающее антибактериальными свойствами).

Больше о пользе и вреде груш читайте тут.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20211228/grushi-1765745019.html

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Галина Глазко все материалы автора
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