В чем польза холодца? Рассказала врач
Врач-диетолог Екатерина Орлова рассказала, в чем польза холодца и заливной рыбы, которые часто готовят на Новый год.
«Как правило, холодец употребляют с хреном, чесноком или горчицей. Все три продукта обладают сильными антибактериальными свойствами, что становится особенно актуально в период сезонных простудных заболеваний.
Холодец является настоящей коллагеновой кладовой. Только в нем и заливной рыбе его количество таково, что способно оказывать медицинский эффект на состояние кожи, суставов и связок. Не зря его довольно часто рекомендуют спортсменам, особенно в период восстановления после травм«, — приводит слова специалиста «Вечерняя Москва».
Врач отметила, что в холодце содержатся полиненасыщенные жирные кислоты, витамины группы В и глицин, которые оказывают благотворное влияние на нервную систему организма. А заливная рыба, по словам специалиста, тоже обладает феноменальным количеством коллагена, а также содержит витамины А, В, С, D, РР, кальций, йод, магний, фосфор, марганец, калий, бром, железо и омега-3 жирные кислоты.
Дополнительная информация:
https://vm-ru.turbopages.org/vm.ru/s/society/936563-kollagenovaya-kladovaya-vrach-nazval-poleznye-svojstva-holodca
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