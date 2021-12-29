В чем польза холодца? Рассказала врач

Врач-диетолог Екатерина Орлова рассказала, в чем польза холодца и заливной рыбы, которые часто готовят на Новый год.

«Как правило, холодец употребляют с хреном, чесноком или горчицей. Все три продукта обладают сильными антибактериальными свойствами, что становится особенно актуально в период сезонных простудных заболеваний.

Холодец является настоящей коллагеновой кладовой. Только в нем и заливной рыбе его количество таково, что способно оказывать медицинский эффект на состояние кожи, суставов и связок. Не зря его довольно часто рекомендуют спортсменам, особенно в период восстановления после травм«, — приводит слова специалиста «Вечерняя Москва».

Врач отметила, что в холодце содержатся полиненасыщенные жирные кислоты, витамины группы В и глицин, которые оказывают благотворное влияние на нервную систему организма. А заливная рыба, по словам специалиста, тоже обладает феноменальным количеством коллагена, а также содержит витамины А, В, С, D, РР, кальций, йод, магний, фосфор, марганец, калий, бром, железо и омега-3 жирные кислоты.