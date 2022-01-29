«Кашки и бульончики». Доктор Мясников рассказал, как действовать при омикроне

Телеведущий и врач Александр Мясников объяснил порядок действий в случае проявления первых симптомов штамма коронавируса омикрона.

«Мы все так или иначе переболеем омикроном — кто-то бессимптомно, кто-то почихает и покашляет. А раз так, то давайте поймем, как лечиться дома. Высокая температура. При вирусной инфекции она лечит! Вирус перестает размножаться при температуре 38 градусов и выше», — приводят «Аргументы и факты» слова Мясникова.

По словам специалиста, при повышении температуры до 38 градусов и выше следует принимать парацетамол, но не более трех граммов в сутки. При насморке Мясников рекомендует промывать нос аптечными соляными растворами. По его словам, сосудосуживающими средствами нельзя пользоваться дольше пяти дней.

Мясников добавил, что боль и першение в горле нельзя лечить антибиотиками. Врач отметил, что для этого существует большой выбор средств для полосканий, пастилок и леденцов. Также он предостерег от приема стероидных гормонов и кроверазжижающих препаратов.

«Кстати, наши бабушки очень хорошо знали, как лечить простуду, и использовали для этого домашний режим, проветривание, обильное питье и легкую пищу — кашки и бульончики. Это работает по сей день», — добавил Мясников.

По последним данным за весь период пандемии в России было выявлено 11 502 657 случаев коронавируса. Зафиксировано 329 443 летальных исхода, выздоровели 10 159 197 человек. За предыдущие сутки в стране обнаружили 98 040 случаев коронавируса, зафиксировано 673 летальных исхода. За прошлые сутки в России полностью выздоровели 29 506 человек.