Врач рассказал, чем опасен дефицит воды в организме

Врач-диетолог Олег Ирышкин рассказал, чем опасен дефицит воды в организме. По его словам, необходимо следить за водным балансом в любом возрасте.

«Недостаток воды в организме человека увеличивает риск развития инфаркта и инсульта, потому что одним из признаков обезвоживания считается повышенное тромбообразование. Ведь чем меньше воды в организме, тем более густая кровь», — приводит слова эксперта радио Sputnik.

Пациентам с сердечно-сосудистым заболеваниями или тем, кто перенес инсульт или инфаркт, важно соблюдать водный баланс регулярно.

Также врач назвал признаки обезвоживания. К ним относятся усталость, слабость и головная боль. Дефицит воды можно определить по цвету мочи. Чем темнее моча, тем больше выражено обезвоживание.