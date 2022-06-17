ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 10:00

Врач рассказал, чем опасен дефицит воды в организме

Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Дефицит воды в организме увеличивает риск развития инфаркта и инсульта.
Фото Global Look Press

Врач-диетолог Олег Ирышкин рассказал, чем опасен дефицит воды в организме. По его словам, необходимо следить за водным балансом в любом возрасте.

«Недостаток воды в организме человека увеличивает риск развития инфаркта и инсульта, потому что одним из признаков обезвоживания считается повышенное тромбообразование. Ведь чем меньше воды в организме, тем более густая кровь», — приводит слова эксперта радио Sputnik.

Пациентам с сердечно-сосудистым заболеваниями или тем, кто перенес инсульт или инфаркт, важно соблюдать водный баланс регулярно.

Также врач назвал признаки обезвоживания. К ним относятся усталость, слабость и головная боль. Дефицит воды можно определить по цвету мочи. Чем темнее моча, тем больше выражено обезвоживание.

Сколько пить в&nbsp;день воды? Водный баланс: сколько пить в день воды и какую именно воду?

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/20220615/voda-1795205443.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Здоровье
Питание
0
Читайте также
5 эффективных альтернатив приседаниям в домашних условиях
«Кто круче актер – я или Исмаилов? Мы не актеры!». Владимир Минеев — о съемках в фильме «Бультерьер», смывающейся туту и следующем сопернике
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Врач назвал способы раннего обнаружения рака кишечника
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости