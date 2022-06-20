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На каких продуктах нельзя экономить? Мнение диетолога

Врач назвала продукты, на которых нельзя экономить
Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Нельзя экономить на молочной продукции, мясе и хлебе.
Фото Global Look Press

Врач-терапевт Екатерина Кривцова призвала не экономить на базовой корзине продуктов. По словам эксперта, нужно внимательно выбирать мясо, молочные продукты и хлеб.

«Есть базовая продуктовая корзина, которая должна быть высококачественной за счет ее регулярности использования. Важно контролировать стандарты изготовления, которые производители должны указывать на упаковках», — приводит слова Кривцовой URA.RU.

Рекомендуется отдавать предпочтение продуктам, которые имеют короткий срок хранения. Как отмечает эксперт, полуфабрикаты намного опаснее, чем кусок мяса. Хлеб стоит выбирать из качественной муки грубого помола.

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