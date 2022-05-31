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В Нигерии зафиксирован первый летальный случай от оспы обезьян

Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Рост заболевания оспой обезьян.
Фото Global Look Press

Местный центр профилактики и контроля заболеваний (NCDC) заявил, что в Нигерии зафиксирован первый случай смерти от оспы обезьян. При этом в стране болеет 21 человек.

«Скончался сорокалетний пациент с сопутствующими заболеваниями, который принимал иммунопонижающие препараты», — отмечается на сайте ведомства.

Ранее оспа была диагностирована в крупных регионах Нигерии, таких как Адамава, Лагос, Байелса, Дельта, Кросс Ривер и другие. По всей стране ведется активная борьба с распространением этого заболевания.

Оспу обезьян уже диагностировали в странах Европы, США и Австралии. Однако пути распространения инфекции непонятны. Специалисты уверяют, что заразиться можно при тесном контакте и воздушно-капельным путем.

Отмечается, что первыми симптомами болезни являются лихорадка, головная боль, мышечные боли, озноб и истощение. Также часто на коже появляется сыпь.

Оспа обезьян угрожает миру. Вся правда об оспе обезьян
Источник: https://www.ncdc.gov.ng/news/368/ncdc-activates-monkeypox-emergency-operations-centre-to-strengthen-in-country-preparedness-and-contribute-to-the-global-response
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