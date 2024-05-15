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Terminator Zero аниме по Терминатору: кадры и дата выхода, где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 21:30

1 мин.

Опубликованы первые кадры аниме Terminator Zero

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из аниме Terminator Zero
Фото Кадр из аниме Terminator Zero
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Entertainment Weekly представил первые кадры аниме Terminator Zero.

Действие многосерийного проекта разворачивается в 1997 году в Японии. По сюжету искусственный интеллект Skynet начинает осознавать себя, и это приводит к масштабной войне между армией машин и выжившими людьми.

Кадр из аниме Terminator Zero
Фото Кадр из аниме Terminator Zero
Кадр из аниме Terminator Zero
Фото Кадр из аниме Terminator Zero
Кадр из аниме Terminator Zero
Фото Кадр из аниме Terminator Zero

Создатель сериала Маттсон Томлин рассказал, что при работе над проектом задавался вопросом: «Как я бы сражался с Терминатором, если бы у меня не было оружия?»

Все эпизоды Terminator Zero выйдут на платформе Netflix 29 августа.

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