В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать куличи и яйца к Пасхе

В пресс-службе Роспотребнадзора объяснили россиянам, как выбрать куличи, яйца и творог к предстоящей Пасхе.

«При покупке яиц необходимо обратить внимание на дату их сортировки и внешний вид. На вид яйца должны быть ровными, гладкими, иметь правильную форму и равномерный окрас. На скорлупе не должно быть повреждений, кровяных следов, перьев и птичьего помета», — отмечают специалисты.

Также рекомендуется для окрашивания яиц использовать пищевые красители и луковую шелуху.

Творог должен быть белого цвета с легким кремовым оттенком, при этом допускается немного кисловатый запах. Нежирный творог может иметь сыворотку. Сам творог должен быть мягким и однородным.

У куличей обращайте внимание на его верхушку. Корочка глазури должна быть сухой, а не липнуть. Снизу не должно быть неровных и подгоревших мест.

Отметим, что православные отметят Пасху в этом году 24 апреля.