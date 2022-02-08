Названы причины появления седины в молодом возрасте

Латвийский врач Янис Петронис объяснил, почему появляется седина. По его словам, первые седые волосы чаще всего появляются после тридцати лет, однако они могут вылезти и в молодости. Причиной этого могут быть сильный стресс, например, смерть близкого человека, развод или болезнь.

«Совершенно ясно, что волосы отреагируют на стресс. Волосы могут начать седеть «кусками», — приводит слова врача портал Argumenti.ru.

Также он считает, что частой причиной появления седых волос является генетическая предрасположенность. Если родители или бабушки поседели рано, то и у вас, скорее всего, раньше времени появится седина.