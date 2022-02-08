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Сегодня, 12:00

Названы причины появления седины в молодом возрасте

Врач объяснил, почему появляется седина у молодых
Галина Глазко
Седина.
Фото Global Look Press

Латвийский врач Янис Петронис объяснил, почему появляется седина. По его словам, первые седые волосы чаще всего появляются после тридцати лет, однако они могут вылезти и в молодости. Причиной этого могут быть сильный стресс, например, смерть близкого человека, развод или болезнь.

«Совершенно ясно, что волосы отреагируют на стресс. Волосы могут начать седеть «кусками», — приводит слова врача портал Argumenti.ru.

Также он считает, что частой причиной появления седых волос является генетическая предрасположенность. Если родители или бабушки поседели рано, то и у вас, скорее всего, раньше времени появится седина.

Источник: https://argumenti.ru/
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