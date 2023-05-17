Сможете узнать советский фильм по одной цитате? Тест

Некоторые фразы из советских фильмов стали крылатыми и настолько привычными, что многие уже и не вспомнят, откуда же они взялись. А среди молодого поколения большинство, наверное, и не знает.

Проверьте свою память (или интуицию) и попробуйте отгадать эти знаменитые цитаты!

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