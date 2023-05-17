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17 мая, 20:00

«Стражи Галактики 3»: что показали в сценах после титров

Георгий Амиян
Киножурналист
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Стражи галактики 3.
Фото Стражи галактики 3.

Мы подробно рассказали о третьих «Стражах Галактики» в отдельной статье. Вкратце: у Джеймса Ганна получилось очень трогательное прощание с героями и франшизой. Вполне возможно, это лучший фильм Marvel на годы вперед.

В этом материале мы со спойлерами поговорим о том, что показали в двух сценах после титров и какое будущее может быть у команды «космических отбросов».

Внимание! Будут спойлеры.

Первая сцена: новые «Стражи»

Еще до выхода «Стражей Галактики 3» было известно, что для многих причастных триквел станет прощанием с киновселенной Marvel. Джеймс Ганн после громкого увольнения и триумфального возвращения уходит строить новую вселенную DC. Пом Клементьефф, исполнительница роли Мантис, последует за режиссером. Дэйв Батиста больше не будет Драксом — актер не хочет навсегда застрять в амплуа громилы и признается, что ему все тяжелее даются поддержание массы и нанесение грима. Также франшизу покинет Зои Салдана.

В первой сцене после титров зрителю представляют новых Стражей. Их лидером становится Ракета — как раз ему посвящен сюжет третьего фильма. В его подчинении находятся Грут, Адам Уорлок (герой, который в начале фильма почти убил нового капитана), собака Космо, Краглин и Файла-Велл — девочка, которую Стражи спасли с корабля Эволюционера.

Ракета спрашивает команду о музыкальных предпочтениях. Сам капитан слушает «нечто особенное» — трек «Come and Get Your Love», под который его друг Звездный Лорд танцевал в первом фильме серии.

Стражи галактики 3.
Стражи галактики 3.

Вторая сцена: будущее Звездного Лорда

Если большая часть актерского состава высказалась о своем будущем конкретно, то Крис Пратт лишь намекнул на возможное возвращение. По словам актера, играть Питера Квилла не под руководством Джеймса Ганна будет странно, но герой вполне может вернуться. Такой же полунамек показывает и вторая сцена после титров.

В конце фильма Питер возвращается на Землю в дом своего дедушки. Сцена после титров показывает завтрак героев, который завершается титром «Легендарный Звездный Лорд вернется».

При этом конкретики нет — Питер Квилл может вернуться как в сольном фильме или сериале, так и просто появиться в очередном кроссовере киновселенной (например, в «Секретных войнах»). А учитывая тягу Marvel к разным вселенным, героя может ждать и полный перезапуск с другим актером.

Вероятно, новой информацией студия или сам Крис Пратт поделятся ближе к премьере новых проектов.

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