Что уже показали в сериале «Слово пацана»

На платформах Wink и START вышли пять эпизодов первого сезона сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Рассказываем, что уже произошло в проекте за это время, и когда выйдет следующая серия.

Сюжет сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Проект Жоры Крыжовникова повествует о попытке детей приспособиться к жестокому внешнему миру. Сюжет «Крови на асфальте» разворачивается в 80-е. Старшее поколение пытается выжить, у них нет возможности уделять воспитанию своих детей достаточно времени. Чтобы адаптироваться к существующей реальности, юное поколение учится действовать по закону улиц.

Фото Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Что уже успели показать в проекте

«Слово пацана. Кровь на асфальте» погружает зрителей в опасный мир через главного героя, 14-летнего подростка Андрея (Леон Кемстач). Он из интеллигентной семьи, ходит в музыкальную школу — иными словами, обречен на то, чтобы не быть в пиетете у местных «пацанов».

Андрей мечтает заслужить их доверие и стать частью уличной группировки. Шаг за шагом герой познает новый для себя «пацанский» мир. Проводником персонажа становится прожженный Марат (Рузиль Минекаев).

Второй эпизод проекта посвящен культурному столкновению. Очевидно, все окружение главного героя обеспокоено переменами в примерном ребенке. Вернуть на путь истинный Андрея хотят мать, учителя и даже милицейский инспектор.

В третьей серии главный герой разрывается между двумя мирами, а в четвертой пацаны пытаются понять, что делать со своей жизнью: продолжать существовать по былым убеждениям или измениться.

В пятом эпизоде зрители насладились непродолжительным периодом затишья. Однако по их чувствам ударили с новой силой. Здесь главного героя настигают последствия ошибок прошлого.

Фото Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Когда выйдет шестая серия «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Следующий, шестой эпизод сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» выйдет 7 декабря на Wink и START.