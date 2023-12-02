Грушевский — о сериале «Слово пацана»: «Идет речь о хорошем сценарии и драматургии»

Российский актер Михаил Грушевский в комментарии для «СЭ» поделился мнением о сериале «Слово пацана».

«Я слышал про этот сериал. У меня жена его смотрит и говорит, что это очень качественная работа. Мы знаем, что есть некоторые обвинения в романтизации уголовщины. Но это удивительная вещь. Когда я был юным, я слышал, что Высоцкого обвиняли в этом, а потом и Розенбаума, теперь этот сериал будут в таком обвинять. Судя по всему, идет речь о хорошем сценарии, хорошей драматургии этого фильма и об очень хорошей актерской работе. Я, как человек, у которого карьера началась в конце 80-х годов, все это очень хорошо помню. Мне самому приходилось общаться, все это было вокруг нас. Знаю, что Сергей Бурунов блестяще сыграл свою роль в этом сериале. Это для него большой прорыв, большой успех», — сказал Грушевский корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Сюжет разворачивается в 80-е годы. Родители пытаются выживать в эпоху всеобщего безденежья, а их дети тем временем предоставлены сами себе и пытаются адаптироваться к уличным законам.

В сериале снялись Иван Янковский, Рузиль Минекаев, Леон Кемстач, Елизавета Базыкина, Анна Пересильд, Сергей Бурунов и многие другие.