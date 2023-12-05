«Что, вашу математику, происходит?». Что показали в восьмой серии седьмого сезона «Рика и Морти»

Adult Swim выпустил восьмой эпизод седьмого сезона «Рика и Морти». Рассказываем, чем закончился предыдущий и что произошло в проекте дальше.

Осторожно! Спойлеры.

Чем закончилась седьмая серия седьмого сезона «Рика и Морти»

Седьмой эпизод сосредоточен на «куатоэпопее»: Саммер потребовала у Рика слайдер параметров (аппарат, позволяющий регулировать уровень интеллекта, харизмы и физических качеств), Санчес отдал его ей, а Морти попытался отнять.

В ходе борьбы Саммер и Морти упали в бассейн, и это сделало слайдер параметров неисправным. Перед тем как перестать работать, он превратил Морти и Саммер в подобие Куато (как в фильме «Вспомнить все»).

Благодаря незапланированным изменениям, соцсетям и таргетинговой рекламе персонажи открыли для себя новый мир, полный опасных приключений.

В финале седьмого эпизода Морти-Куато вернулся в школу и стал звездой команды по фрисби-гольфу, а Саммер встретила девушку, которую спасла от серьезной опасности.

Ну, а аудитория «Рика и Морти» еще нескоро сможет выбросить из головы фразу «Открой свой разум!».

Что происходит в восьмой серии седьмого сезона «Рика и Морти»

На этот раз «Рик и Морти» иронизирует над типичными блокбастерами. Восьмой эпизод высмеивает всевозможные клише, свойственные для не самых лучших проектов этого жанра.

Скажем, у злодеев нет внятной мотивации, а если и есть, то она скучна. Герои не такие уж и безупречные, как могут показаться на первый взгляд. Кто-то обязательно закрутит роман со своим врагом (ведь любовь стирает все границы!), а какой-нибудь другой персонаж исцелит детские травмы.

Фото Кадр из сериала «Рик и Морти»

Мораль: копаться в прошлом не только никогда не поздно, но и необходимо. Без него нет будущего, а настоящая сила — в единстве противоположностей.

А, и еще: главное правило Настоящего Блокбастера — оставлять задел на сиквел на случай, если проект выстрелит.

Не то чтобы идеи неправильные. «Рик и Морти» в своей манере замечает шаблонный подход к тем или иным творческим решениям.

Остроумно, забавно, а главное — хорошо переводит стрелки с возможной критики седьмого сезона.

Фото Кадр из сериала «Рик и Морти»

Восьмую серию «Рика и Морти», пожалуй, могут оценить не все. Рик в эпизоде вообще не появляется. Морти отправляется в приключение со своим учителем математики и музыкантом Айс-Ти (в истинном обличье Уотер-Ти).

Персонажи уже пересекались в пятом эпизоде второго сезона «Пора швифтануться». Тогда в сцене после титров Айс-Ти вернулся на родную планету Алфавитрим, которую атаковали Цифертиконы: это было лишь началом масштабного противостояния.

Иными словами, создатели сериала растянули посткредитку раннего сезона на целый эпизод. Если среди поклонников «Рика и Морти» есть те, кому была небезразлична судьба инопланетных букв и цифр, тогда все удалось.

Фото Кадр из сериала «Рик и Морти»

Что показали в сцене после титров

В сцене после титров восьмого эпизода седьмого сезона «Рика и Морти» Айс Кьюб пришел к пережившему трансформацию Уотер-Ти и его спутнице 7 с просьбой помочь спасти планету от геометрических фигур.