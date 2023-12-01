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Дата выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»: расписание серий
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Сегодня, 10:30

1 мин.

Дата выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»: расписание серий

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Фото Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
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«Запомни: ты теперь пацан, ты теперь с улицы, а кругом враги». Платформы Wink и START представили первый сезон сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Сюжет проекта разворачивается в суровые 80-е: пока родители пытаются выживать в эпоху всеобщего безденежья, их дети предоставлены сами себе и вынуждены адаптироваться к маргинальным уличным законам.

В сериале сыграли Иван Янковский, Рузиль Минекаев, Леон Кемстач, Елизавета Базыкина, Анна Пересильд, Анастасия Красовская, Сергей Бурунов, Юлия Александрова, Антон Васильев и Никита Кологривый.

Расписание выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

1 серия 9 ноября
2 серия 9 ноября
3 серия 16 ноября
4 серия 22 ноября
5 серия 30 ноября
6 серия 7 декабря
7 серия 14 декабря
8 серия 21 декабря

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