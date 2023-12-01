Дата выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»: расписание серий

«Запомни: ты теперь пацан, ты теперь с улицы, а кругом враги». Платформы Wink и START представили первый сезон сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Сюжет проекта разворачивается в суровые 80-е: пока родители пытаются выживать в эпоху всеобщего безденежья, их дети предоставлены сами себе и вынуждены адаптироваться к маргинальным уличным законам.

В сериале сыграли Иван Янковский, Рузиль Минекаев, Леон Кемстач, Елизавета Базыкина, Анна Пересильд, Анастасия Красовская, Сергей Бурунов, Юлия Александрова, Антон Васильев и Никита Кологривый.

Расписание выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»