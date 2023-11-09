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«Пища для очень темного космического веселья». Что произошло в четвертой серии седьмого сезона «Рика и Морти»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
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Фото Кадр из сериала «Рик и Морти»

Adult Swim выпустил четвертый эпизод седьмого сезона «Рика и Морти». Рассказываем, чем закончился предыдущий и что случилось в проекте дальше.

Осторожно! Спойлеры.

Чем закончилась третья серия седьмого сезона «Рика и Морти»

После того как президент заразил сотни миллионов людей любовью к себе, Рик и его психотерапевт обратились за помощью к коллективному разуму и бывшей любовнице Санчеса Юнити. Она поработила всех этих людей, а затем отпустила. Для Юнити как для коллективного разума так поступать несвойственно, а потому очень больно.

В финале эпизода президент понял, что стремление к всеобщей любви — это проблема, требующая решения в кабинете психотерапевта.

Рик и&nbsp;Морти: обзор 4 серии 7 сезона. Психотерапия, лох-несское чудовище и много любви. Что произошло в третьей серии седьмого сезона «Рика и Морти»

Что показали в четвертой серии

Рик, Морти, Бет, Саммер и Джерри собрались за семейным столом на спагетти-четверг. Это фирменное блюдо ученого, которое ему исключительно удается. Не то чтобы раньше за Санчесом водились кулинарные таланты (хотя в третьем эпизоде третьего сезона Рик превратил себя в огурец, чтобы не идти к психотерапевту), но вопросов ему никто не задавал. Все шло хорошо, пока Морти не узнал шокирующую тайну создания блюда.

Рассказав семье, что стоит за спагетти-червергами, внук Рика столкнулся с осуждением. На самом деле никто не хотел знать правду, если в моменте было вкусно.

Позже, пережив череду спорных событий, Рик и Морти вернулись домой. В семье Смит было покончено со спагетти-четвергами, но вместо них появились невероятно вкусные стейки. Санчес предупредил, что не расскажет, откуда их взял, потому что о таком ужасе лучше не знать. Морти, Саммер, Бет и Джерри согласились на счастливое неведение.

Фото Кадр из сериала «Рик и Морти»

Объяснение серии

Седьмой сезон «Рика и Морти» неплохо стартовал, еще лучше продолжился, а затем решил вообще ни в чем себе не отказывать. На своем веку сериал повидал немало, но сейчас вышел на новый уровень, беспощадно, отталкивающе и почти неиронично рассматривая тему неведения.

Четвертый эпизод седьмого сезона рассказывает о сделках, на которые люди идут с собой, чтобы оправдать свой компромиссный выбор. Серия исследует темы жизни, смерти и влияния общества — но в не самой комфортной форме.

В интервью Variety исполнительный продюсер и автор сценария эпизода Хезер Энн Кэмпбелл рассказала, что главный герой мультсериала пытался создать иллюзию эмоциональной близости со своей семьей: «Спагетти — это семейное блюдо. Как правило, мамы готовят его своим детям. Идея того, что Рик скрывает правду о происхождении спагетти, искусственно пытаясь создать подобный семейный опыт, показалась мне очень неприятной».

Фото Кадр из сериала «Рик и Морти»

Кэмпбелл считает, что ее эпизод рассказывает о том, как человек примиряется с внутренними противоречиями: «Между нами и правдой о том, что нам нравится, зачастую выстроено множество преград. Полагаю, загадка в жизни заключается в том, как мы уживаемся со всем этим».

Создатель сериала Дэн Хармон уверен, что четвертый эпизод подкинет фандому несколько тем для размышления: «Более абсурдно и мрачно то, что законы и правила о том, что нам можно, меняются в зависимости от того, в каком обществе мы живем, и влияют на понимание, какой ты человек, хороший или плохой. Все эти вещи — пища для очень темного космического веселья».

Шоураннер «Рика и Морти» Скотт Мардер думает, что подобный сюжет сложно было бы реализовать в другом проекте: «Мои любимые идеи те, которые, по ощущениям, могут появиться только у нас».

Что произошло в сцене после титров

Планета, которую населяют разумные пылесосы, смотрела трансляцию, где показали, откуда берутся пылесборники. Увиденное им не понравилось.

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