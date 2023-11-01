Психотерапия, лох-несское чудовище и много любви. Что произошло в третьей серии седьмого сезона «Рика и Морти»

Adult Swim выпустил третий эпизод седьмого сезона «Рика и Морти». Рассказываем, чем закончился предыдущий, и что случилось в проекте дальше.

Осторожно! Спойлеры.

Чем закончилась вторая серия седьмого сезона «Рика и Морти»

После того, как Рик и Джерри смешали свои сознания в духе, как считает Морти, паршивой пародии на «Чумовую пятницу», они стали преступным дуэтом и устроили разрушительное путешествие по галактике.

Вскоре эпичному бэнду пришлось выйти на новый уровень, объединившись в единый суперорганизм ради спасения семьи и восстановления репутации Рика. Санчес долгое время создавал вокруг себя ореол загадочности.

Позже ученый понял, что их с Джерри сознания попали в ловушку нового организма, и устроил разделение. К семейному ужину все вернулось на свои места, включая взаимную неприязнь Рика и Джерри друг к другу.

Что показали в третьей серии седьмого сезона «Рика и Морти»

Рик, вернее, голограмма Рика пришла к семейному психотерапевту. Доктор Вонг хороша, и отлично проявила себя в третьем сезоне. Во время сеанса Санчесу позвонил президент. Рик сбросил звонок. Президент сдаваться был не намерен, поэтому вместе с вооруженной охраной пришел прямо к кабинету психотерапевта Рика и забрал ученого.

Возникла проблема с лох-несским чудовищем. В далеком прошлом ЦРУ втайне переместило монстра в озеро Эри, заменив его кости на титановые. Потом на чудовище напали оборотни, и у США появилось идеальное оружие против подлодок. После этого Советы создали лепрекона, который превратил кости Несси в серебряные. Из-за этого чудовище серьезно заболело. Правительство думало, что монстр ушел на дно и погиб, но лох-несское чудовище просто впало в спячку, а теперь проснулось и проголодалось.

Рик в ответ на эту историю попросил президента не пытаться завязать отношения с его психотерапевтом (с монстром Санчес тоже помог).

Фото Кадр из сериала «Рик и Морти»

После расправы над чудовищем Рик и Морти смотрели по межпространственному телевидению шоу «Мистер Стабби», обсуждая культуру поклонения знаменитостям, но их прервал звонок президента. На этот раз ученый понадобился ему для разрешения подозрительной ситуации в Вирджинии. Любовь там стала законом. В штате нет преступлений, никто не жалуется на правительство. Президент заподозрил неладное (скорее всего, культ) и собрал команду из инопланетянина, который, возможно, способен предсказывать будущее, каменного монстра и разумного холодильника.

Рик видит президента насквозь и понимает, что это подкрепление — лишь повод привлечь к работе доктора Вонг. Санчес поставил ультиматум: либо он, либо она. Президент выбрал психиатра. Рик открыл портал и ушел.

Фото Кадр из сериала «Рик и Морти»

Президент и его команда во главе с доктором Вонг добрались до Вирджинии. После того, как им удалось попасть на территорию штата, президенту позвонил Рик. На установленном на звонке фото Санчес и президент стоят рядом с поверженным лох-несским чудовищем. Контакт ученого подписан как «РИК (Чертов пришелец)». Ну, или космический путешественник. Президент сбросил звонок.

Но его чутье сработало. Не саентологи (этих ребят критиковать побаивается даже Рик), конечно, но почти: оказалось, население Вирджинии держит в заложниках коллективный разум и бывшая любовница Рика Санчеса Юнити.

Сущность, извлекающая пользу из рабства, прилетела, потому что не могла связаться с Риком (он не отвечал) и очень волновалась, зная о планах Санчеса по поиску Рика Прайма. Ученый сказал коллективному разуму, что они расстались, и это не ее дело. К слову, прощальная записка Юнити из третьей серии второго сезона была довольно трогательной: «Я знаю, что буду объединять вид за видом, но никогда не стану полноценной. Но я знаю, как бы сложилось у нас: я потеряю часть себя и стану частью тебя, потому что странным образом ты лучше справляешься с моей работой даже не стараясь».

Фото Кадр из сериала «Рик и Морти»

Санчес создал спрей для защиты от влияния коллективного разума, а президент с криком «Гражданская война, детка!» начал из вертолета стрелять по населению Вирджинии. Потом он забрал Рика и доктора Вонг, а после — включил энергетический купол, помогающий сдержать часть Юнити.

Ведущие новостной программы раскритиковали президента в эфире за ряд непопулярных решений. С точки зрения журналистов Вирджиния — образцовый штат, который не заслужил изоляции.

Рик уговорил Юнити улететь. Доктор Вонг, поначалу заинтересованная в отношениях с президентом, передумала и тоже ушла. Санчес вернулся в свой гараж и поссорился с Саммер из-за нарушения личных границ. Типичная эра всех проходящих психотерапию.

Президент растерял лояльность избирателей, и в панике из-за утерянного всеобщего одобрения установил связь с разлученным коллективным разумом, захватив контроль над жителями Вирджинии (Юнити отстранили от них, не дав освободить людей, поэтому коллективный разум населения штата просто опустел и стал доступен для следующего захватчика).

Фото Кадр из сериала «Рик и Морти»

Посмотрев новости, Морти заподозрил, что Юнити вернулась, но он ошибался. Люди начали стихийно «заражать» друг друга любовью к президенту, и пока все окончательно не вышло из-под контроля, Рик вместе с доктором Вонг полетели к коллективному разуму, чтобы попросить ее о помощи. Или, как уточнила Юнити, о вторжении.

Поработив сотни миллионов людей, затем Юнити освободила их от влияния президента. Настала ее очередь отпустить землян, что для Юнити как для коллективного разума было очень болезненным процессом.

Рик пытался поддержать ее, но Юнити была настроена справиться сама. Санчес вернулся домой, нашел в себе силы прослушать сообщения коллективного разума, а затем через портал попал к президенту. Тот пришел к выводу, что с такой нездоровой тягой к всеобщему одобрению ему нужны не новые отношения, а терапия.

Что показали в сцене после титров третьей серии седьмого сезона «Рика и Морти»

Интервью с мистером Стабби. Ведущий спросил, должен ли Стабби работать в индустрии развлечений, будучи опасным для гостей своего шоу. Персонаж ответил, что в этой сфере нет репрезентации людей с клинками вместо рук и ног, и он восполняет незанятую нишу. На слова интервьюера о том, что на шоу мистера Стабби умерло 58 тысяч человек, виновник несчастных случаев ответил, что такова цена впечатлений.