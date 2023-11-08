7 сериалов, которые выйдут до конца 2023 года
Премьера экранизации компьютерной игры «Одни из нас», расхваленные критиками «Грызня» и «Рой», финал «Наследников» и «Теда Лассо» — кажется, все главные сериальные релизы 2023-го уже позади. Однако оставшиеся два месяца тоже богаты на премьеры, хоть и менее громкие. Рассказываем, что ждет зрителей, помимо заключительной части «Короны», специальных выпусков «Доктора Кто» и новых эпизодов «Фарго».
Слово пацана. Кровь на асфальте
Дата премьеры: 9 ноября.
Страна: Россия.
Режиссер: Жора Крыжовников.
В главных ролях: Иван Янковский, Елизавета Базыкина, Ольга Лапшина, Николай Кологривый и другие.
Жора Крыжовников, снявший комедию «Горько!» и сериал «Звоните ДиКаприо!», представил драму о взрослении на фоне перестройки. На фестивале «Новый сезон» проект «Слово пацана. Кровь на асфальте» получил несколько наград, в том числе — в категории «Самый ожидаемый сериал».
В центре сюжета — примерный школьник Андрей, который заводит дружбу с местным хулиганом Маратом. Первые шаги на криминальном поприще парням предстоит сделать под руководством вернувшегося из Афганистана Вовы.
Маяк 23
Дата премьеры: 12 ноября.
Страна: США.
Режиссеры: Дэниэл Персивал, Левин Уэбб и другие.
В главных ролях: Лина Хиди, Стефан Джеймс, Уэйд Богерт О'Брайэн и другие.
Звезда «Игры престолов» Лена Хиди сыграла главную роль в грядущем научно-фантастическом сериале «Маяк 23». Его действие разворачивается в далеком будущем: к XXIII веку галактику опутала сеть маяков, помогающих космическим кораблям безопасно передвигаться. После крушения шаттла сотрудница правительства Астер оказывается в ловушке на одном из удаленных маяков вместе с его смотрителем Халаном.
В основу новинки легли рассказы американского писателя Хью Хауи. Ранее в этом году на экраны вышла экранизация его книжной серии «Бункер»: в сериале «Укрытие» засветились Ребекка Фергюсон («Дюна»), Тим Роббинс («Побег из Шоушенка») и рэпер Коммон.
Скотт Пилигрим жмет на газ
Дата премьеры: 17 ноября.
Страна: США, Япония, Канада.
Режиссер: Абель Гонгора.
Роли озвучивали: Майкл Сера, Бри Ларсон, Мэри Элизабет Уинстед, Крис Эванс и другие.
В 2010 году состоялась премьера полнометражной экранизации серии комиксов Брайана Ли О'Мэлли «Скотт Пилигрим». На сей раз зрителям предстоит оценить аниме-версию уже знакомой истории о парне, который встретил девушку мечты и теперь должен победить всех ее бывших.
Среди исполнительных продюсеров мультипликационного сериала значится британский режиссер Эдгар Райт, поставивший ленту «Скотт Пилигрим против всех». Вернулся и оригинальный каст: своих же персонажей озвучили Майкл Сера, Мэри Элизабет Уинстед, Крис Эванс, Киран Калкин, Обри Плаза и другие актеры.
Далекие холмы
Дата премьеры: 26 ноября.
Страна: Австралия, США.
Режиссер: Баз Лурман.
В главных ролях: Хью Джекман, Николь Кидман и другие.
Еще один предстоящий камбэк — это историческая мелодрама База Лурмана «Австралия». Картина с Николь Кидман и Хью Джекманом вышла в далеком 2008 году. Ее хронометраж и без того был довольно внушительным (159 минут), а теперь зрителей ждет расширенная версия в формате сериала под новым названием «Далекие холмы».
Напомним, что история повествует об английской аристократке, которая переезжает в Австралию, где получает в наследство огромное ранчо. Спасать новообретенное имущество ей предстоит в компании местного погонщика скота.
Ловкий Плут
Дата премьеры: 29 ноября.
Страна: Австралия.
Режиссеры: Джеффри Уокер, Грейси Отто и другие.
В главных ролях: Томас Сэнгстэр, Дэвид Тьюлис, Майя Митчелл, Дэймон Херриман и другие.
Любителям криминальных приключений в духе «Оливера Твиста» стоит обратить внимание на многосерийную новинку «Ловкий Плут». Главный герой истории — Джек Доукинс, который в детстве промышлял карманными кражами в Лондоне, а теперь строит карьеру хирурга в Австралии. Однако темное прошлое настигает его даже на другом конце Земли.
Авантюриста по прозвищу Ловкий Плут сыграл Томас Сэнгстер, знакомый зрителям по франшизе «Бегущий в лабиринте», сериалу «Ход королевы» и, конечно же, рождественской картине «Реальная любовь». Роль антагониста досталась Дэвиду Тьюлису — профессору Люпину из саги о Гарри Поттере.
Медленные лошади
Дата премьеры: 1 декабря.
Страна: Великобритания, США.
Режиссеры: Джеймс Хоуз, Джереми Лавринг и другие.
В главных ролях: Джек Лауден, Гари Олдман, Кристин Скотт Томас, Дастин Демри-Бёрнс и другие.
Не так давно оскароносный актер Гари Олдман грозился уйти из кино после финала «Медленных лошадей». В декабре на экраны выходит уже третий сезон шпионского триллера. Всего же их запланировано четыре.
Действие сериала разворачивается в специальном подразделении британской разведки, куда «ссылают» провинившихся агентов. Олдман перевоплотился в главу Слау-Хауса — остроумного, но очень неряшливого Джексона Лэма. Во все опасные авантюры его постоянно втягивает новичок отдела Ривер Картрайт.
Берлин
Дата премьеры: 29 декабря.
Страна: Испания.
Режиссеры: Давид Баррокаль, Джеффри Каупер, Альберт Пинто.
В главных ролях: Педро Алонсо, Найва Нимри, Ициар Итуньо, Мишель Хеннер и другие.
В свое время испанский криминальный сериал «Бумажный дом» стал самым популярным неанглоязычным проектом стримингового сервиса Netflix. Кажется, что появление спин-оффа или приквела было неизбежным.
В прошлом году вышла южнокорейская адаптация популярного шоу, не сумевшая повторить его успех, а теперь зрителей ждет предыстория Андреса де Фонойосы. Фанатов «Бумажного дома» порадует возвращение Педро Алонсо: на сей раз искусному вору по прозвищу Берлин предстоит ограбить аукционный дом в Париже.