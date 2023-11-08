7 сериалов, которые выйдут до конца 2023 года

Премьера экранизации компьютерной игры «Одни из нас», расхваленные критиками «Грызня» и «Рой», финал «Наследников» и «Теда Лассо» — кажется, все главные сериальные релизы 2023-го уже позади. Однако оставшиеся два месяца тоже богаты на премьеры, хоть и менее громкие. Рассказываем, что ждет зрителей, помимо заключительной части «Короны», специальных выпусков «Доктора Кто» и новых эпизодов «Фарго».

Слово пацана. Кровь на асфальте

Дата премьеры: 9 ноября.

Страна: Россия.

Режиссер: Жора Крыжовников.

В главных ролях: Иван Янковский, Елизавета Базыкина, Ольга Лапшина, Николай Кологривый и другие.

Фото Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Жора Крыжовников, снявший комедию «Горько!» и сериал «Звоните ДиКаприо!», представил драму о взрослении на фоне перестройки. На фестивале «Новый сезон» проект «Слово пацана. Кровь на асфальте» получил несколько наград, в том числе — в категории «Самый ожидаемый сериал».

В центре сюжета — примерный школьник Андрей, который заводит дружбу с местным хулиганом Маратом. Первые шаги на криминальном поприще парням предстоит сделать под руководством вернувшегося из Афганистана Вовы.

Маяк 23

Дата премьеры: 12 ноября.

Страна: США.

Режиссеры: Дэниэл Персивал, Левин Уэбб и другие.

В главных ролях: Лина Хиди, Стефан Джеймс, Уэйд Богерт О'Брайэн и другие.

Фото Кадр из сериала «Маяк 23»

Звезда «Игры престолов» Лена Хиди сыграла главную роль в грядущем научно-фантастическом сериале «Маяк 23». Его действие разворачивается в далеком будущем: к XXIII веку галактику опутала сеть маяков, помогающих космическим кораблям безопасно передвигаться. После крушения шаттла сотрудница правительства Астер оказывается в ловушке на одном из удаленных маяков вместе с его смотрителем Халаном.

В основу новинки легли рассказы американского писателя Хью Хауи. Ранее в этом году на экраны вышла экранизация его книжной серии «Бункер»: в сериале «Укрытие» засветились Ребекка Фергюсон («Дюна»), Тим Роббинс («Побег из Шоушенка») и рэпер Коммон.

Скотт Пилигрим жмет на газ

Дата премьеры: 17 ноября.

Страна: США, Япония, Канада.

Режиссер: Абель Гонгора.

Роли озвучивали: Майкл Сера, Бри Ларсон, Мэри Элизабет Уинстед, Крис Эванс и другие.

Фото Кадр из сериала «Скотт Пилигрим жмет на газ»

В 2010 году состоялась премьера полнометражной экранизации серии комиксов Брайана Ли О'Мэлли «Скотт Пилигрим». На сей раз зрителям предстоит оценить аниме-версию уже знакомой истории о парне, который встретил девушку мечты и теперь должен победить всех ее бывших.

Среди исполнительных продюсеров мультипликационного сериала значится британский режиссер Эдгар Райт, поставивший ленту «Скотт Пилигрим против всех». Вернулся и оригинальный каст: своих же персонажей озвучили Майкл Сера, Мэри Элизабет Уинстед, Крис Эванс, Киран Калкин, Обри Плаза и другие актеры.

Далекие холмы

Дата премьеры: 26 ноября.

Страна: Австралия, США.

Режиссер: Баз Лурман.

В главных ролях: Хью Джекман, Николь Кидман и другие.

Фото Кадр из сериала «Далекие холмы»

Еще один предстоящий камбэк — это историческая мелодрама База Лурмана «Австралия». Картина с Николь Кидман и Хью Джекманом вышла в далеком 2008 году. Ее хронометраж и без того был довольно внушительным (159 минут), а теперь зрителей ждет расширенная версия в формате сериала под новым названием «Далекие холмы».

Напомним, что история повествует об английской аристократке, которая переезжает в Австралию, где получает в наследство огромное ранчо. Спасать новообретенное имущество ей предстоит в компании местного погонщика скота.

Ловкий Плут

Дата премьеры: 29 ноября.

Страна: Австралия.

Режиссеры: Джеффри Уокер, Грейси Отто и другие.

В главных ролях: Томас Сэнгстэр, Дэвид Тьюлис, Майя Митчелл, Дэймон Херриман и другие.

Фото Кадр из сериала «Ловкий Плут»

Любителям криминальных приключений в духе «Оливера Твиста» стоит обратить внимание на многосерийную новинку «Ловкий Плут». Главный герой истории — Джек Доукинс, который в детстве промышлял карманными кражами в Лондоне, а теперь строит карьеру хирурга в Австралии. Однако темное прошлое настигает его даже на другом конце Земли.

Авантюриста по прозвищу Ловкий Плут сыграл Томас Сэнгстер, знакомый зрителям по франшизе «Бегущий в лабиринте», сериалу «Ход королевы» и, конечно же, рождественской картине «Реальная любовь». Роль антагониста досталась Дэвиду Тьюлису — профессору Люпину из саги о Гарри Поттере.

Медленные лошади

Дата премьеры: 1 декабря.

Страна: Великобритания, США.

Режиссеры: Джеймс Хоуз, Джереми Лавринг и другие.

В главных ролях: Джек Лауден, Гари Олдман, Кристин Скотт Томас, Дастин Демри-Бёрнс и другие.

Фото Кадр из сериала «Медленные лошади»:

Не так давно оскароносный актер Гари Олдман грозился уйти из кино после финала «Медленных лошадей». В декабре на экраны выходит уже третий сезон шпионского триллера. Всего же их запланировано четыре.

Действие сериала разворачивается в специальном подразделении британской разведки, куда «ссылают» провинившихся агентов. Олдман перевоплотился в главу Слау-Хауса — остроумного, но очень неряшливого Джексона Лэма. Во все опасные авантюры его постоянно втягивает новичок отдела Ривер Картрайт.

Берлин

Дата премьеры: 29 декабря.

Страна: Испания.

Режиссеры: Давид Баррокаль, Джеффри Каупер, Альберт Пинто.

В главных ролях: Педро Алонсо, Найва Нимри, Ициар Итуньо, Мишель Хеннер и другие.

Фото Кадр из сериала «Берлин»

В свое время испанский криминальный сериал «Бумажный дом» стал самым популярным неанглоязычным проектом стримингового сервиса Netflix. Кажется, что появление спин-оффа или приквела было неизбежным.

В прошлом году вышла южнокорейская адаптация популярного шоу, не сумевшая повторить его успех, а теперь зрителей ждет предыстория Андреса де Фонойосы. Фанатов «Бумажного дома» порадует возвращение Педро Алонсо: на сей раз искусному вору по прозвищу Берлин предстоит ограбить аукционный дом в Париже.