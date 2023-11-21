Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы

Сегодня, 19:00

Что показали в первой части шестого сезона «Короны» и стоит ли смотреть продолжение

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

Подробнее о проверке фактов
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Кадр из сериала «Корона»
Фото Кадр из сериала «Корона»

Netflix представил первые четыре эпизода шестого и финального сезона «Короны». Рассказываем, как началось продолжение одного из самых знаковых современных проектов.

Сюжет первой части шестого сезона «Короны»

Начальные эпизоды шестого сезона «Короны» рассказывают о последних месяцах жизни принцессы Дианы и разрушительном влиянии прессы.

Папарацци преследуют леди Ди на каждом шагу, не дают спокойно проводить время с детьми и строить личную жизнь. Кроме того, переходящие все границы журналисты мешают бывшей жене принца Уэльского привлекать внимание к общественным проблемам, сводя любой важный разговор к теме отношений Дианы с Доди Аль-Файедом (Халид Абдалла).

Чего ждать от&nbsp;финального сезона &laquo;Короны&raquo;. Чего ждать от финального сезона сериала «Корона»

Смотреть или не смотреть первую часть шестого сезона «Короны»

С момента появления принцессы Дианы в проекте сериал стал одержим королевой людских сердец. Даже после смерти призрак принцессы Уэльской является то принцу Чарльзу, то самой королеве.

В разное время представить образ леди Ди на экране пытались Джули Кокс, Женевьев О'Рейли, Наоми Уоттс и Кристен Стюарт.

Кадр из сериала «Корона»
Фото Кадр из сериала «Корона»

В четвертом сезоне «Короны» молодую версию принцессы сыграла Эмма Коррин — не слишком удачно. Актриса словно путала неловкость юности с аутичностью. Ее видение Дианы было несколько альтернативным: героиня зачастую не могла установить зрительный контакт, у персонажа был странный язык тела. В общем, перформанс получился не самый выдающийся.

Зато убедительности Элизабет Дебики, сменившей Эмму Корин в пятом сезоне, хватает на двоих. Актриса воссоздала образ принцессы Дианы с почти пугающей точностью.

Проблема в том, что он поглотил проект. В «Короне» почти все время уделено неуловимым страданиям леди Ди, а что там происходит с членами королевской семьи уже дело десятое. Сюжет не сбалансирован, и это рушит последнюю возможность сериалу уйти с достоинством.

Кадр из сериала «Корона»
Фото Кадр из сериала «Корона»

В начале шестого сезона «Корона» особенно нещадно эксплуатирует приемы дешевых драм в духе: героиня решает начать новую жизнь, исправить все ошибки, но не успевает! Создатели финального сезона, похоже, большие фанаты простых решений.

Пока «Корона» выглядит достаточно удручающе, но, возможно, вторая часть шестого сезона, который выйдет в декабре, сможет несколько сгладить общее впечатление от финала проекта.

Дэвид Теннант, Доктор Кто. «Разговаривая о Докторе Кто»: что происходит в документальном фильме, приуроченном к 60-летию сериала

Сериалы
0
Читайте также
Антонов назвал новый пакет помощи США для Украины успокоительной пилюлей
ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ с помощью минометов «Сани»
Премьер-министр Японии выразил готовность к запуску спутника КНДР
На Курскую АЭС-2 доставили «атомное сердце» второго энергоблока
Популярное видео
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 7
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 6
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 5
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 4
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 3
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 2
Новый сезон шоу «Суперниндзя» стартовал. Премьерная серия
«Нэшвилл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 5-й этап, произвольный танец
Ксения Синицына: «Гран-при России», 5-й этап, произвольная программа
Петр Гуменник: «Гран-при России», 5-й этап, произвольная программа
Возмущение Никитина после матча «Локо» — СКА
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 5-й этап, ритм-танец
Ксения Синицына: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
Петр Гуменник: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
«Нефтехимик» обменял бывшего вратаря СКА в «Спартак»
«Спартак» продолжает лидировать в КХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Что показали в шестой серии седьмого сезона «Рика и Морти»: взгляд в прошлое
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости