Каким вышел фильм «Баллада о змеях и певчих птицах»

На широкие экраны вышел приквел квадрологии «Голодные игры» (книжный первоисточник за авторством Сьюзен Коллинз представляет собой трилогию) под заголовком «Баллада о змеях и певчих птицах». Сюжет фильма, как и первоисточника, повествует о молодых годах будущего президента Панема — Кориолана Сноу. Основные события разворачиваются за 64 года до действий оригинального фильма, во время десятой ежегодной церемонии «Голодных игр».

Фото Кадр из фильма «Баллада о змеях и певчих птицах»

Возвращение в Панем: о чем фильм «Баллада о змеях и певчих птицах»

Молодой Кориолан наряду с другими студентами последнего курса Академии Капитолия становится ментором для одного из трибутов. Сноу, рассчитывающему на кого-то из Дистриктов 1 или 2, достается девушка по имени Люси Грей Берд из беднейшего 12-го дистрикта.

Его действия в качестве ментора привлекли большое внимание в обществе, принеся популярность не только Люси Грей, но и самому Кориолану. Впрочем, подход Сноу не все оценили по достоинству. Юноша не гнушался нарушением правил ради победы трибута. И хоть успешное менторство означало бы для Кориолана окончание жизни в бедности, в которую скатилась его семья после смерти родителей, не только это послужило причиной таких действий. Между юным Сноу и девушкой из далекого дистрикта пробежала искра, которая впоследствии повлияет на будущего тирана.

Фото Кадр из фильма «Баллада о змеях и певчих птицах»

Актерский состав

Роль Кориолана Сноу досталась молодому британском актеру Тому Блиду, и он, пожалуй, хорошо вжился в роль противоречивого персонажа, смог передать неоднозначность многих решений и действительно показал трансформацию героя. А вот компанию ему составила хоть и более молодая, но уже более именитая актриса.

Роль Люси Грей Берд исполнила звезда «Вестсайдской истории» и самая молодая обладательница «Золотого глобуса» в номинации «Лучшая актриса мюзикла или комедии» — Рейчел Зеглер. Колумбийская актриса добротно отыгрывает роль, хотя резкое перевоплощение в один из моментов ближе к финалу ленты вызывает вопросы. Впрочем, это выглядит больше как проблема повествования, нежели актерской игры.

Фото Кадр из фильма «Баллада о змеях и певчих птицах»

Новая часть «Голодных игр» в целом не блещет количеством звезд и уступает по «тяжеловесности» актеров оригиналу. Самыми звездными именами каста выступили Виола Дэвис в роли эксцентричной распорядительницы десятых «Голодных игр», Питер Динклейдж в образе директора Академии и сооснователя игр и Джейсон Шварцман, заменивший Стенли Туччи на месте ведущего соревнований и воплотивший образ предка Цезаря Фликермана — Лукреция.

Каким получился фильм «Баллада о змеях и певчих птицах»

Сложно судить, насколько яркими получились новые «Голодные игры». Казалось бы, это прекрасная возможность для фанатов вновь окунуться в любимую вселенную и увидеть экранизацию четвертой книги цикла, приквела событий оригинала.

Фото Кадр из фильма «Баллада о змеях и певчих птицах»

Невозможно спорить с тем, что новый фильм Фрэнсиса Лоуренса, ответственного за три из четырех оригинальных фильмов про антиутопичный мир Панема, передал атмосферу вселенной, но в этом же кроется и важный нюанс. У зрителя, не вовлеченного в мир Китнисс Эвердин или вовсе не смотревшего оригинальные ленты, могут возникнуть вопросы касательно мира, в котором происходят события. В новом фильме практически ничего не объясняют. Подобная недосказанность при плотной наполненности событиями невольно выявляет и недостатки оригинала — хорошего представителя жанра young adult.

Несмотря на достаточно быстрый старт, повествование развивается неравномерно: некоторые отрезки наполнены судьбоносными решениями и экшеном, а другие растянуты и излишне спокойны. Впрочем, если вы любите оригинал и скучаете по мрачному миру будущего, в котором каждый год проводятся жестокие соревнования, «Баллада о змеях и певчих птицах» вам понравится. Достаточно добротная работа актеров, яркие персонажи и их неоднозначные поступки затянут в повествование и обычного зрителя, пришедшего на вечерний киносеанс без «фанатского прошлого».

Фото Кадр из фильма «Баллада о змеях и певчих птицах»

Стоит ли смотреть новый фильм о «Голодных играх»

Так каким же получился приквел одного из самых ярких представителей подростковых антиутопий 2010-х годов? «Баллада о змеях и певчих птицах» — несомненно, увлекательное зрелище. Даже учитывая все шероховатости сценария, неровный темп повествования и проблемы в раскрытии мира, фильм все еще обладает обаянием, присущим оригиналу, и справляется с главной задачей — прекрасно развлекает зрителя.

Третий акт под заголовком «Миротворец» (лента демонстрирует анонсирующий титр перед каждым из трех актов истории) получился скомканным, недосказанным и наполненным решениями персонажей без объяснения мотивации — только для знатоков оригинала все будет прекрасно понятно. И это при том, что фильм обладает нескромным хронометражем в 2,5 часа. Впрочем, к моменту появления самых ярких проблем повествования зритель волей-неволей с интересом будет следить за происходящим на экране, а на некоторые недостатки закроет глаза.

Фото Кадр из фильма «Баллада о змеях и певчих птицах»

Пожалуй, в хронометраж все-таки сложно уместить насыщенную событиями 500-страничную книгу. При этом фильм не страдает болезнью растягивания и внедрения ненужных сюжетных линий и персонажей, как, например, было в экранизации «Хоббита».

И несмотря на то что финал может показаться открытым, история в целом оставляет впечатление законченного произведения. Фильм, хоть и обладает недостатками, точно придется по вкусу ценителям вселенной Голодных игр, да и обычный зритель получит удовольствие при просмотре. Главное — не требовать невозможного и отринуть ожидания чего-то уникального, ведь перед нами проект, всего лишь расширяющий вселенную и показывающий персонажей второго плана оригинального произведения с новой стороны. Теперь, по крайней мере, Кориолан Сноу не выглядит обычным злодейским тираном.