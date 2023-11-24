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Где снимался Дэвид Теннант: лучшие роли
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Сегодня, 12:00

8 мин.

Не только Доктор: 10 лучших ролей Дэвида Теннанта

Татьяна Беленкова
Киножурналист
Кадр из сериала «Доктор Кто»
Фото Кадр из сериала «Доктор Кто»
Кадр из сериала «Доктор Кто»
Фото Кадр из сериала «Доктор Кто»
Кадр из сериала «Преступник: Великобритания»
Фото Кадр из сериала «Преступник: Великобритания»
Кадр из сериала «Джессика Джонс»
Фото Кадр из сериала «Джессика Джонс»
Кадр из фильма «Юнайтед. Мюнхенская трагедия»
Фото Кадр из фильма «Юнайтед. Мюнхенская трагедия»
Кадр из сериала «Вокруг света за 80 дней»
Фото Кадр из сериала «Вокруг света за 80 дней»
Кадр из сериала «Благие знамения»
Фото Кадр из сериала «Благие знамения»
Кадр из фильма «Гарри Поттер и Кубок огня»
Фото Кадр из фильма «Гарри Поттер и Кубок огня»
Кадр из сериала «Убийство на пляже»
Фото Кадр из сериала «Убийство на пляже»
Кадр из сериала «Казанова»
Фото Кадр из сериала «Казанова»
Кадр из сериала «Постановка»
Фото Кадр из сериала «Постановка»
Кадр из сериала «Добро пожаловать в психушку»
Фото Кадр из сериала «Добро пожаловать в психушку»
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Уже на этой неделе на телеэкраны возвращается научно-фантастический хит из Великобритании: 25 ноября зрители увидят первый из трех спецвыпусков «Доктора Кто». Главную роль в них вновь исполнит Дэвид Теннант, который играл Десятого Доктора с 2005 по 2010 год, а затем вернулся в эпизоде «День Доктора» (2013), выпущенном к 50-летию сериала.

И хотя по-настоящему Теннант прославился именно благодаря образу Повелителя времени, его нельзя назвать заложником одной роли: на сегодняшний день в фильмографии Дэвида числится более 150 проектов. Актер, который начал карьеру в 1980-х, успел засветиться в саге о Гарри Поттере и сериале по комиксам Marvel, а также озвучить персонажа из вселенной «Звездных войн». В театре Теннанту и вовсе довелось сыграть самого Гамлета.

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Рассказываем о самых ярких фильмах и сериалах шотландского актера, на которые стоит обратить внимание.

Добро пожаловать в психушку

Год: 1994 (1 сезон).
Страна: Великобритания.
Режиссер: Дэвид Блэр.
В главных ролях: Кен Стотт, Кэти Мерфи, Дэвид Теннант, Рут Маккейб.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,4.
Рейтинг IMDb: 8,6.

Кадр из сериала «Добро пожаловать в психушку»
Фото Кадр из сериала «Добро пожаловать в психушку»

Одну из первых заметных ролей Дэвид Теннант сыграл в теледраме «Добро пожаловать в психушку». Центральным персонажем сериала был Эдди Маккенна — диджей-любитель, которому предложили восстановить радиостанцию в психиатрической лечебнице. Теннант же перевоплотился в 19-летнего Кэмпбелла: парень с биполярным расстройством стал главным помощником Эдди.

Постановка

Годы: 2020-2022 (3 сезона).
Страна: Великобритания.
Режиссер: Саймон Эванс.
В главных ролях: Дэвид Теннант, Майкл Шин, Джорджия Теннант, Анна Лундберг.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,2.
Рейтинг IMDb: 8,5.

Кадр из сериала «Постановка»
Фото Кадр из сериала «Постановка»

Экспериментальный комедийный сериал, снятый в формате видеоконференции, появился благодаря пандемии коронавируса. Дэвид Теннант и Майкл Шин сыграли вымышленные версии самих себя: по сюжету популярные актеры решили не терять времени даром и начали удаленно репетировать пьесу, премьера которой была перенесена из-за локдауна.

В эпизодических ролях на экране засветились Сэмюэл Л. Джексон, Кейт Бланшетт, Джуди Денч, Саймон Пегг, Юэн Макгрегор, Оливия Колман и другие кинозвезды.

Казанова

Год: 2005 (1 сезон).
Страна: Великобритания.
Режиссер: Шери Фоксон.
В главных ролях: Дэвид Теннант, Роуз Бирн, Питер О'Тул, Руперт Пенри-Джонс.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,0.
Рейтинг IMDb: 7,8.

Кадр из сериала «Казанова»
Фото Кадр из сериала «Казанова»

Дональд Сазерленд, Ален Делон, Хит Леджер — вот лишь малая часть актеров, которые перевоплощались в легендарного Джакомо Казанову. В 2005 году Дэвид Теннант пополнил этот список, исполнив главную роль в мини-сериале BBC. Любопытно, что сценарий к нему написал Расселл Т. Дэвис — один из шоураннеров «Доктора Кто».

Кстати, Казанову в старости сыграл Питер О'Тул, известный зрителям по эпической ленте «Лоуренс Аравийский» и криминальной комедии «Как украсть миллион».

Убийство на пляже

Годы: 2013-2017 (3 сезона).
Страна: Великобритания.
Режиссеры: Джеймс Стронг, Пол Эндрю Уильямс, Эрос Лин и другие.
В главных ролях: Дэвид Теннант, Оливия Колман, Джоди Уиттакер, Эндрю Бакан.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,0.
Рейтинг IMDb: 8,4.

Кадр из сериала «Убийство на пляже»
Фото Кадр из сериала «Убийство на пляже»

В мрачном детективном сериале «Убийство на пляже» Дэвиду Теннанту досталась роль инспектора Алека Харди: провалив громкое дело, мужчина переезжает в небольшой городок Бродчерч и с головой погружается в новое расследование. Напарницей Алека становится местный сержант Элли Миллер, которую сыграла Оливия Колман.

Среди сценаристов проекта — Крис Чибнелл, еще один шоураннер «Доктора Кто», а в актерском составе — целая россыпь звезд научно-фантастического сериала: Джоди Уиттакер (Тринадцатый Доктор), Артур Дарвилл (Рори Уильямс), Джейкоб Андерсон (Виндер) и другие.

Также стоит упомянуть, что существует американская версия «Убийства на пляже», а главную роль в ремейке исполнил все тот же Дэвид Теннант.

Гарри Поттер и Кубок огня

Год: 2005.
Страна: Великобритания, США.
Режиссер: Майк Ньюэлл.
В главных ролях: Дэниэл Рэдклифф, Руперт Гринт, Эмма Уотсон.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,0.
Рейтинг IMDb: 7,7.

Кадр из фильма «Гарри Поттер и Кубок огня»
Фото Кадр из фильма «Гарри Поттер и Кубок огня»

В четвертой части киносаги о Гарри Поттере Дэвид Теннант перевоплотился в Барти Крауча — младшего. Напомним, что именно в «Кубке огня» выясняется, что сын высокопоставленного чиновника из Министерства магии был фанатичным последователем Волан-де-Морта. Сбежав из Азкабана, Барти послал Черную метку во время чемпионата мира по квиддичу, а затем пробрался в Хогвартс под видом Аластора Грюма.

Благие знамения

Год: 2019-2023 (2 сезона).
Страна: Великобритания, США.
Режиссер: Дуглас Маккиннон.
В главных ролях: Дэвид Теннант, Майкл Шин, Джон Хэмм.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.
Рейтинг IMDb: 8,0.

Кадр из сериала «Благие знамения»
Фото Кадр из сериала «Благие знамения»

Экранизация фэнтези-романа Нила Геймана и Терри Пратчетта «Благие знамения» повествует о необычной дружбе демона Кроули (Дэвид Теннант) и ангела Азирафаэля (Майкл Шин). Главные герои настолько привыкли к жизни на Земле, что решили объединить усилия и предотвратить пришествие Антихриста и финальную битву между Адом и Раем.

Недавно Нил Гейман подтвердил, что уже работает над сценарием третьего сезона, хотя официально о продлении сериала пока не было объявлено.

Вокруг света за 80 дней

Год: 2021 (1 сезон).
Страна: Франция, Германия, Италия, ЮАР, Великобритания.
Режиссеры: Стив Бэррон, Брайан Келли, Чарльз Бисон.
В главных ролях: Дэвид Теннант, Ибрагим Кома, Леони Бенеш.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.
Рейтинг IMDb: 7,2.

Кадр из сериала «Вокруг света за 80 дней»
Фото Кадр из сериала «Вокруг света за 80 дней»

В знакомой истории о совершенном на спор кругосветном путешествии Дэвид Теннант сыграл Филеаса Фогга. Француз Ибрагим Кома перевоплотился в сообразительного дворецкого Паспарту, а немка Леони Бенеш — в журналистку Эбигейл Фикс.

Большую часть эпизодов срежиссировал ирландец Стив Бэррон, снявший несколько музыкальных клипов для Дэвида Боуи, Майкла Джексона, Мадонны и группы a-ha.

Юнайтед. Мюнхенская трагедия

Год: 2011.
Страна: Великобритания.
Режиссер: Джеймс Стронг.
В главных ролях: Дэвид Теннант, Дюгрей Скотт, Джек О'Коннелл, Дин Эндрюс.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.
Рейтинг IMDb: 7,3.

Кадр из фильма «Юнайтед. Мюнхенская трагедия»
Фото Кадр из фильма «Юнайтед. Мюнхенская трагедия»

6 февраля 1958 года авиакатастрофа в Мюнхене унесла жизни нескольких игроков и тренеров клуба «Манчестер Юнайтед». В биографической драме, выстроенной вокруг этой трагедии, Дэвид Теннант сыграл Джимми Мерфи — ассистента главного тренера, которому предстоит восстановить команду.

Роль выжившего в крушении Бобби Чарльтона досталась Джеку О'Коннеллу, знакомому зрителям по культовому молодежному сериалу «Молокососы», а роль главного тренера Мэтта Басби — Дюгрейю Скотту («Миссия невыполнима 2»).

Джессика Джонс

Год: 2015-2019 (3 сезона).
Страна: США.
Режиссеры: Стивен Серджик, Дженнифер Гетцингер, Ута Бризвитц и другие.
В главных ролях: Кристен Риттер, Рэйчел Тейлор, Ика Дэрвилл, Дэвид Теннант.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,6.
Рейтинг IMDb: 7,9.

Кадр из сериала «Джессика Джонс»
Фото Кадр из сериала «Джессика Джонс»

Не обошлось в карьере Дэвида Теннанта и без экранизации комиксов Marvel, однако актер присоединился к телевизионной, а не к киновселенной. Речь идет о сериале «Джессика Джонс», в котором актер перевоплотился в главного антагониста по прозвищу Килгрейв: его персонаж умеет контролировать сознание других людей.

Килгрейв был одним из основных действующих лиц первого сезона, а в двух последующих отметился лишь эпизодическими появлениями.

Преступник: Великобритания

Год: 2019-2020 (2 сезона).
Страна: Великобритания.
Режиссер: Джим Филд Смит.
В главных ролях: Кэтерин Келли, Ли Инглби, Роченда Сандалл, Шубам Сараф.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,4.
Рейтинг IMDb: 7,7.

Кадр из сериала «Преступник: Великобритания»
Фото Кадр из сериала «Преступник: Великобритания»

Сериал «Преступник: Великобритания» является частью масштабной криминальной антологии Netflix, в которую также входят проекты «Преступник: Франция», «Преступник: Германия» и «Преступник: Испания». Каждый эпизод посвящен отдельному расследованию, но действие неизменно происходит в комнате для допросов, поэтому на первое место здесь выходит драматургия.

Дэвид Теннант засветился в первой серии первого сезона: его персонажа Эдгара обвиняют в убийстве приемной дочери. В остальных эпизодах в качестве подозреваемых выступили Кит Харингтон («Игра престолов»), Кунал Нэйэр («Теория большого взрыва»), Хейли Этвелл («Агент Картер») и другие.

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