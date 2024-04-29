Каким получился фильм «Претенденты» — спортивная драма с Зендеей в главной роли

Вторая за последние пару месяцев картина с Зендеей в главной роли. Эта лента, как и продолжение фантастического эпика Дени Вильнева «Дюна. Часть вторая», добралась до кинотеатров с опозданием. Премьеру ленты про спортсменов-теннистистов переносили из-за забастовок голливудских профсоюзов.

Кроме того, Зендея выступила и продюсером фильма. «Претенденты» — это относительно камерная история, наполненная потом и слезами, изобретательно показанная под энергичную музыку Трента Резнора и Аттикуса Росса.

О чем фильм «Претенденты»

Стартуют «Претенденты» с событий 2019 года. Звезда тенниса Арт Дональдсон (Майк Фейст) явно выгорел и теряет волю к победе. Чтобы помочь мужу справиться с черной полосой, его жена и по совместительству тренер Таши Дункан (Зендея) записывает Арта на один из второсортных турниров. Она верит, что это должно положительно сказаться на вере Дональдсона в свои силы. Но в какой-то момент ситуация обретает новую неожиданную грань. В том же соревновании принимает участие и бывший лучший друг титулованного Арта — Патрик Звейг (Джош О'Коннор), отношения с которым сложились не самым лучшим образом.

Фото Кадр из фильма «Претенденты»

Параллельно с историей взрослых героев развивается и сюжетная ветка их юности, в которой как раз и объясняется вся сложность взаимодействия трех основных персонажей. Оттуда зритель узнает о Таши Дункан, о ее амбициях и травме, поставившей крест на будущем одаренной теннисистки. И, конечно, о любовном треугольнике между героями Зендеи, Джоша О'Коннора и Майка Фейста.

Как не раз повторяют персонажи, «мы всегда говорим о теннисе». Касается это далеко не только дел сердечных, но всех аспектов их жизни. Таши опосредованно реализует свои спортивные амбиции, которым не суждено было сбыться из-за травмы, через Арта. Последний явно устал от карьеры и амбиций жены и тренера по совместительству. А герой О'Коннора, несмотря на плачевное финансовое состояние, просто не представляет себя без ракетки в руках.

Фото Кадр из фильма «Претенденты»

При этом повествование неоднородно: сцены прошлого чередуются с моментами подготовки к турниру и с финалом самого соревнования, в котором закономерно сойдутся между собой бывшие друзья. А властно взирать на все это будет Таши Дункан.

Временные скачки, которые в начале повествования могут если не раздражать, то вводить в некий ступор, со временем, наоборот, помогают достаточно простой и во многом театральной истории раскрыться на полную, создавая в меру запутанную паутину событий, крепко связывающую героев друг с другом. Ну а главной паучихой в этой любовной сети оказывает героиня Зендеи — Таши Дункан.

Каким получился фильм «Претенденты»

Актеры

Можно по-разному относиться к личности Зендеи, но отрицать или игнорировать ее статус одной из главных звезд сегодняшнего Голливуда нельзя. Как и подвергать сомнению менеджерские и продюсерские навыки как самой актрисы, так и ее команды. 27- летняя Зендея грамотно подходит к выбору проектов, создающихся в противовес массовому кино вроде «Дюны» и фильмов вселенной Marvel.

Фото Кадр из фильма «Претенденты»

В «Претендентах» актриса вслед за временными скачками перепрыгивает между образами суровой женщины-босса и самоуверенным подростком. При этом она выглядит в кадре невероятно естественно: как во время диалогов, так и во время местных экшн-сцен на корте.

Партнеры Зендеи на съемочной площадке — Майк Фейст и Джон О'Коннор — тоже вполне хороши. Фейст, оказавшийся, пожалуй, самым малозаметным из всего актерского трио, подобно своему персонажу теряется на фоне гораздо более обаятельного О'Коннора. Известный зрителю по роли молодого Чарльза в «Короне», Джон О'Коннор, хоть и играет того еще негодяя, с большой вероятностью сумеет влюбить в своего персонажа.

Визуал

«Претенденты» формально далеки от спортивной драмы, но все-таки во многом оказываются захватывающим спортивным зрелищем. Операторские и режиссерские находки заставляют посетителя кинотеатра, подобно зрителю реального теннисного матча, крутить головой из стороны в сторону. При этом формат помогает сделать спортивное состязание действительно эффектным. В «Претендентах» найдется место и слоу-мо, и кадрам со стороны героев, и более нестандартным находкам.

Фото Кадр из фильма «Претенденты»

Скрытая реклама

В какие-то моменты может сложиться впечатление, что на экране невероятно изобретательный и дорогой проморолик спортивной одежды. Чтобы сосчитать логотипы брендов, мелькающих на экране, не хватит пальцев обеих рук. Впрочем, выходя из зала, внимательный зритель будет сразу знать, где искать тот или иной понравившийся ему предмет гардероба.

При этом на выбор есть одежда всех ценовых сегментов. В фильме в зрителя тычут разной одеждой: от обычных клетчатых шорт Nike Джоша О'Коннора до гораздо более дорогих и утонченных нарядов Зендеи. Chanel, Cartier — это самый насыщенный брендами фильм за последний год точно: надо же как-то окупать проект.

Фото Кадр из фильма «Претенденты»

Стоит ли смотреть фильм «Претенденты»

«Претенденты» — это веселое, яркое и напряженное зрелище про трех амбициозных людей. Фильм наполнен азартом и страстью. Причем азарт этот вовсе не спортивный — за теннисом всегда стоят отношения.

Фото Кадр из фильма «Претенденты»

Фильм явно не станет невероятно успешным в кассовом смысле, несмотря на фешенебельную пиар-кампанию. Да и в отличие от своего заголовка картина не претендует на звание великого кино.