Фильм «Общество снега» — душераздирающе, но правдиво

На стриминговой платформе Netflix вышла основанная на реальных событиях драма испанского режиссера Хуана Антонио Байоны, рассказывающая о «Чуде в Андах» — авиакатастрофе 1972 года, в которой потерпел крушение самолет с 40 пассажирами и 5 членами экипажа. Выжившие в падении более двух месяцев боролись за свою жизнь в экстремальных условиях на высоте более 3500 метров. Фильм в 2023 году стал претендентом на «Оскар» от Испании.

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Режиссер и первооснова фильма

Катастрофа чартерного рейса уругвайских ВВС под номер 571 уже не раз освещалась в культуре: о ней написана не одна книга, а в 1993 году на экраны вышел фильм Фрэнка Маршалла «Живые» с Итаном Хоуком в роли одного из выживших Нандо Паррадо.

Хуан Антонио Байона не первый раз берется за жанр фильма-катастрофы: в 2012 году режиссер презентовал фильм «Невозможное», рассказывающий о семье, приехавшей в Таиланд и оказавшейся в центре стихийного бедствия. Как и «Общество снега», лента основывалась на реальных событиях. Именно в то время у автора зародилась идея фильма и о катастрофе в Андах, и он ознакомился с книгой уругвайского документалиста Пабло Вьерси.

Фото Кадр из фильма «Общество снега»

С момента выхода «Невозможного» режиссер снял авторский «Голос монстра» и успел поработать с огромными бюджетами, срежиссировав вторую часть «Мира Юрского периода» и несколько эпизодов сериала по вселенной властелина колец от Amazon. И вот, спустя долгое время, Хуан Антонио Байона вернулся к истории о 16 выживших в экстремальных условиях молодых людях.

«Общество снега» стал еще и первым за более чем десять лет фильмом режиссера на испанском языке, а главные роли сыграли молодые актеры из Уругвая и Аргентины.

Фото Кадр из фильма «Общество снега»

О чем фильм

События ленты стартуют незадолго до злополучного рейса и знакомят зрителя с командой по регби Old Christians из Монтевидео, готовящейся к поездке на товарищеский матч в Чили. Молодые ребята в приподнятом настроении уговаривают своего друга Нуму Туркатти, не входящего в команду, полететь с ними за компанию. Именно он впоследствии выступит в качестве рассказчика.

Сама катастрофа показана почти в самом начале фильма и, несмотря на достаточно короткую продолжительность, точно останется в памяти у зрителя и заставит поежиться. Остальные два часа ленты почти полностью отданы под историю борьбы героев за жизнь. После падения выжило 27 человек из 45 находящихся на борту. Но не все из переживших крушение смогли продержаться в горах, еще трое человек скончались от ран, а восемь погибли при сходе лавины.

Фото Кадр из фильма «Общество снега»

События, развивающиеся в ходе семидесяти двух дней, покажутся зрителю шокирующими. Одним из главных факторов выживания для группы уцелевших стал каннибализм. Скромные запасы еды, найденные в обломках самолета, быстро кончились, и люди решили есть трупы погибших. Это решение далось пережившим крушение нелегко, к тому же большинство из них были верующими католиками.

Каким получился фильм

Несмотря на шокирующие факты, позволившие 16 молодым людям остаться в живых, Хуан Антонио Байона очень деликатно подходит к теме каннибализма и не дает прямой оценки действий героев, оставляя лишь трактовки: от научной до духовной.

Фото Кадр из фильма «Общество снега»

Удивительно, но, несмотря на условное наличие центральных персонажей, «Общество снега» — это групповой портрет. Не зря в фильме регулярно фигурирует тема командной работы и сплоченности. При этом режиссер не наделяет ни одного из персонажей классическими героическими чертами, как, например, было в предыдущем фильме об этом крушении — «Живые».

В определенные моменты «Общество снега» и вовсе превращается в молчаливую хронику событий, вовсе забывая про эмоции и суждения, просто показывая (иногда, конечно, с чересчур драматичными ракурсами камеры) решения героев. В этом, пожалуй, и кроется еще одна сильная сторона фильма Байоны. Несмотря на строгое соблюдение жанровых рамок, он не стремится вызвать яркие эмоции и переживания на грани ужаса. Лента испанского режиссера работает по-другому — давая зрителю пространство для мыслей, при этом оставляя его в тихом шоке.

Фото Кадр из фильма «Общество снега»

При этом есть у «Общества снега» и интересная особенность. Закадровым рассказчиком выступает Нума Туркатти, не доживший до спасения и умерший от заражения крови. При этом история не прекращается на смерти молодого студента — голос продолжает вещать о событиях, тем самым показывая, что иногда героизм отдельного человека меркнет на фоне сплоченности.

«Общество снега» не заканчивается на духоподъемном моменте чудесного спасения и возвращения. Лента показывает, что каждый из выживших продолжил испытывать ужас от пережитого. Они оставили в горах не только друзей и близких, но и частицу собственной души, которая уже никогда не вернется.

Хуан Антонио Байона избежал соблазна пуститься в исследования травматического опыта: лента балансирует между художественностью и излишней документальностью. «Общество снега» не занимается морализаторством, не учит и не осуждает. Картина лишь рассказывает печальную историю реальных людей, преодолевших невозможное ценой трудных решений и общих усилий.