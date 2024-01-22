«Золотая малина»: 7 худших фильмов 2023 года

Сегодня, 22 января объявлены номинанты на главную антипремию в мире кино — «Золотую малину». В прошлом году худшей картиной была названа «Блондинка» — байопик о Мэрилин Монро с Аной де Армас в главной роли, а худшими актерами — Джаред Лето («Морбиус») и Том Хэнкс («Элвис»). Рассказываем, какие фильмы претендует на «Золотую малину» по итогам 2023 года. Список лауреатов по традиции будет обнародован за день до церемонии вручения премии «Оскар».

Изгоняющий дьявола: Верующий

Год: 2023.

Страна: США.

Режиссер: Дэвид Гордон Грин.

В главных ролях: Лесли Одом мл., Лидия Джюэтт, Оливия О'Нилл, Энн Дауд, Норберт Лео Бац.

Рейтинг «Кинопоиска»: 5,2.

Рейтинг IMDb: 4,8.

Фото Кадр из фильма «Изгоняющий дьявола: Верующий»

Вышедший в далеком 1973-м хоррор «Изгоняющий дьявола» с Эллен Берстин и Максом фон Сюдовым был отмечен четырьмя «Золотыми глобусами» («Лучший фильм (драма)», «Лучший режиссер», «Лучший сценарий», «Лучшая женская роль второго плана») и двумя «Оскарами» («Лучший адаптированный сценарий», «Лучший звук»), а вот свежая часть франшизы оказалась в списке номинантов на «Золотую малину» в категориях «Худший фильм», «Худший приквел, сиквел, ремейк или плагиат», «Худший режиссер» и «Худший сценарий».

По сюжету картины, которая является прямым сиквелом оригинального «Изгоняющего дьявола», 13-летняя Анджела отправляется вместе с подружкой в лес, чтобы вызвать дух своей покойной матери. Девочки возвращаются лишь спустя три дня и, разумеется, начинают вести себя странно.

Стоит отметить, что в «Верующем» засветилась Эллен Берстин в образе Крис МакНил из ленты 1973 года.

Мег 2: Бездна

Год: 2023.

Страна: США, Китай.

Режиссер: Бен Уитли.

В главных ролях: Джейсон Стэйтем, Джеки У, Шуя Софиа Цай, Клифф Кертис, Пейдж Кеннеди.

Рейтинг «Кинопоиска»: 5,5.

Рейтинг IMDb: 5,0.

Фото Кадр из фильма «Мег 2: Бездна»

Продолжение боевика о противостоянии гигантской акуле также представлено на «Золотой малине» сразу в нескольких категориях: среди них — «Худший фильм», «Худший актер» (Джейсон Стэйтем) и «Худший режиссер».

Действие сиквела разворачивается спустя пять лет после событий первой части. На сей раз борцу с эко-преступлениями Джонасу Тейлору предстоит опуститься на дно Марианской впадины, где обитают мегалодоны. Однако глубоководные монстры — это не единственная проблема, ведь исследовательскую станцию захватывают наемники.

Неудержимые 4

Год: 2023.

Страна: США.

Режиссер: Скотт Во.

В главных ролях: Джейсон Стэйтем, Фифти Сент, Меган Фокс, Дольф Лундгрен, Сильвестр Сталлоне.

Рейтинг «Кинопоиска»: 5,3.

Рейтинг IMDb: 4,8.

Фото Кадр из фильма «Неудержимые 4»

Четвертая часть экшн-саги «Неудержимые» стала лидером по количеству номинаций на «Золотую малину»: боевик может одержать победу в таких категориях, как «Худший фильм», «Худшая женская роль второго плана» (Меган Фокс), «Худшая мужская роль второго плана» (Сильвестр Сталлоне), «Худший приквел, сиквел, ремейк или плагиат», «Худший режиссер» и «Худший сценарий».

Картина повествует об очередном задании отряда «Неудержимых», на которое отправляются новички. Конечно же, неопытные бойцы попадают в плен — и теперь персонажу Джейсона Стэйтема придется спасать мир в одиночку.

Шазам! Ярость богов

Год: 2023.

Страна: США.

Режиссер: Дэвид Ф. Сандберг.

В главных ролях: Закари Ливай, Джек Дилан Грейзер, Рэйчел Зеглер, Грейс Кэролайн Карри, Джимон Хонсу.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,0.

Рейтинг IMDb: 6,0.

Фото Кадр из фильма «Шазам! Ярость богов»

Второй сольный фильм о Шазаме собрал следующие номинации на антипремию «Золотая малина»: «Худший фильм», «Худшая женская роль» (Хелен Миррен), «Худшая женская роль второго плана» (Люси Лью) и «Худший сценарий».

17-летний Билли Бэтсон, который может превращаться в супергероя по имени Шазам, вместе с приемными братьями и сестрами пытается охранять жителей Филадельфии. Однако две дочери титана Атланта крадут из музея волшебный артефакт и намереваются лишить главного героя его способностей.

Винни-Пух: Кровь и мед

Год: 2023.

Страна: Великобритания.

Режиссер: Рис Фрейк-Уотерфилд.

В главных ролях: Николай Леон, Крэйг Дэвид Даусетт, Мария Тейлор, Наташа Роуз Миллс, Даниэль Роланд.

Рейтинг «Кинопоиска»: 4,1.

Рейтинг IMDb: 2,9.

Фото Кадр из фильма «Винни-Пух: Кровь и мед»

В активе жуткого слэшера с героями детских сказок Алана Милна — номинации на «Золотую малину» в основных категориях: «Худший фильм», «Худший приквел, сиквел, ремейк или плагиат», «Худший режиссер» и «Худший сценарий».

По сюжету хоррора друзья Кристофера Робина озлобились после того, как парень повзрослел и уехал в колледж. Сначала животные съели ослика Иа, а затем начали терроризировать округу. Кажется, выбравшимся на природу подругам не поздоровится...

Человек-муравей и Оса: Квантомания

Год: 2023.

Страна: США.

Режиссер: Пейтон Рид.

В главных ролях: Пол Радд, Эванджелин Лилли, Майкл Дуглас, Мишель Пфайффер, Джонатан Мэйджерс.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,0.

Рейтинг IMDb: 6,1.

Фото Кадр из фильма «Человек-муравей и Оса: Квантомания»

По итогам прошлого года сомнительными оказались достижения не только DC, но и Marvel: очередная лента о Человеке-муравье претендует на «Золотую малину» в категориях «Худшая мужская роль второго плана» (Майкл Дуглас, Билл Мюррей), «Худший приквел, сиквел, ремейк или плагиат» и «Худший режиссер». Однако стоит отметить, что в мае 2023-го «Квантомания» боролась за кинопремию канала MTV в категориях «Лучший герой» и «Лучший актерский состав».

Очередной супергеройский блокбастер переносит зрителей в Квантовый мир: дочь Скотта Лэнга разрабатывает прибор, который устанавливает контакт с другим измерением, и теперь всей ее семье предстоит сразиться с Лордом Крайлером и Кангом Завоевателем.

Индиана Джонс и колесо судьбы

Год: 2023.

Страна: США.

Режиссер: Джеймс Мэнголд.

В главных ролях: Харрисон Форд, Фиби Уоллер-Бридж, Мадс Миккельсен, Антонио Бандерас, Джон Рис-Дэвис.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,5.

Рейтинг IMDb: 6,6.

Фото Кадр из фильма «Индиана Джонс и колесо судьбы»

Пятая и последняя картина о приключениях Индианы Джонса получила лишь две номинации на «Золотую малину», что довольно неплохо на фоне конкурентов. «Колесо судьбы» отметили в категориях «Худший приквел, сиквел, ремейк или плагиат» и «Худший сценарий».

На сей раз компанию знаменитому археологу составила его крестница Елена: девушка подбивает Индиану на поиски второй половины сконструированного Архимедом артефакта. Разумеется, не обошлось без нацистов, которые тоже охотятся за таинственным механизмом.