7 документальных фильмов о великих режиссерах

О мировоззрении режиссера можно многое понять, посмотрев его произведения. Однако гораздо более полную картину получится сформировать, если познакомиться поближе с биографией кинематографиста. А для этого стоит обратиться к документальным фильмам. Рассказываем о проектах, посвященных жизни и творчеству известных режиссеров.

Однажды... Тарантино

Год: 2019.

Страна: США.

Режиссер: Тара Вуд.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,1.

Рейтинг IMDb: 7,3.

Фото Кадр из фильма «Однажды... Тарантино»

В мае 2019 года состоялась мировая премьера девятой ленты Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде», а уже осенью мир увидел масштабную документалку о самом режиссере под названием «Однажды... Тарантино». В ней засветились Сэмюэл Л. Джексон, Люси Лью, Дайан Крюгер, Майкл Мэдсен, Тим Рот и другие звезды его картин.

Повествование охватывает восемь предыдущих работ Тарантино — от «Бешеных псов» до «Омерзительной восьмерки». Создатели фильма рассказывают о том, как режиссер пишет сценарии и какие правила устанавливает на съемочной площадке.

Варда глазами Аньес

Год: 2019.

Страна: Франция.

Режиссеры: Дидье Роже, Аньес Варда.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,0.

Рейтинг IMDb: 7,8.

Фото Кадр из фильма «Варда глазами Аньес»

В фильмографии француженки Аньес Варда значится более 50 режиссерских проектов, которые за долгие годы карьеры принесли ей несколько наград трех главных европейских кинофестивалей (Канны, Венеция, Берлин), а также почетный «Оскар» и другие престижные премии.

В документальной картине «Варда глазами Аньес» кинематографист сама рассказывает о жизни и творчестве. Стоит отметить, что своеобразный мастер-класс стал последней работой режиссера. Мировая премьера ленты состоялась в рамках Берлинского киносмотра в феврале 2019-го, а уже в конце марта Аньес скончалась в возрасте 90 лет.

Меня зовут Альфред Хичкок

Год: 2022.

Страна: Великобритания.

Режиссер: Марк Казинс.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,4.

Рейтинг IMDb: 6,5.

Фото Кадр из фильма «Меня зовут Альфред Хичкок»

Главным героем документального проекта «Меня зовут Альфред Хичкок» стал мастер триллера и саспенса, неоднократно номинировавшийся на «Оскар», но получивший лишь почетную награду имени Ирвинга Тальберга.

Исследовать творчество Хичкока взялся ирландец Марк Казинс, в фильмографии которого имеются и другие документалки о мире кино: «Глаза Орсона Уэллса», «Женщины, создающие кино», «История кино: Одиссея» и «История кино: Новое поколение».

В ленте «Меня зовут Альфред Хичкок» присутствуют комментарии самого режиссера, в которых он рассуждает о своей работе не только с профессиональной точки зрения.

Линч/Оз

Год: 2022.

Страна: США.

Режиссер: Александр О. Филипп.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,5.

Рейтинг IMDb: 6,9.

Фото Кадр из фильма «Линч/Оз»

Пожалуй, главный документальный фильм об авторе таких хитов, как «Твин Пикс» и «Малхолланд Драйв», — это вышедшая в 2016 году биография «Дэвид Линч: Жизнь в искусстве». Однако в 2022-м появилось свежее исследование творчества режиссера под названием «Личн/Оз».

В новом проекте изучается влияние сказочной экранизации «Волшебник страны Оз» на работы Дэвида Линча. Лента 1939 года с Джуди Гарлэнд в главной роли стала для кинематографиста одним из главных источников вдохновения. Более подробно в знакомых темах и образах помогают разобраться приглашенные эксперты, среди которых — кинокритики и инди-режиссеры.

Царство грез и безумия

Год: 2013.

Страна: Япония.

Режиссер: Мами Сунада.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,3.

Рейтинг IMDb: 7,7.

Фото Кадр из фильма «Царство грез и безумия»

Документальная картина «Царство грез и безумия» переносит зрителей в волшебный мир Хаяо Миядзаки и студии Ghibli. В центре повествования — работа над мультфильмами «Ветер крепчает» самого Миядзаки и «Сказание о принцессе Кагуя» его коллеги Исао Такахаты.

Напомним, что оба аниме боролись за премию «Оскар» в категории «Лучший анимационный фильм», однако в 2014-м «Ветер крепчает» уступил «Холодному сердцу», а год спустя «Сказание о принцессе Кагуя» не смогло обойти другой диснеевский проект «Город героев».

Феллини: Я великий лжец

Год: 2002.

Страна: Франция, Италия, Великобритания.

Режиссер: Дэмиэн Петтигрю.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3.

Рейтинг IMDb: 7,0.

Фото Кадр из фильма «Феллини: Я великий лжец»

Федерико Феллини по праву можно назвать самым известным итальянским режиссером. В его копилке — пять премий «Оскар» (одна из которых — почетная), «Золотая пальмовая ветвь» Каннского фестиваля, главный приз Московского фестиваля, несколько наград Венецианского киносмотра и ряд других престижных наград.

«Я великий лжец» — портрет выдающегося кинематографиста, в котором комментарии самого Феллини сопровождаются рассказами работавших с ним актеров, в частности — Роберто Бениньи («Голос луны») и Дональда Сазерленда («Казанова Феллини»).

Стэнли Кубрик: Жизнь в кино

Год: 2001.

Страна: США.

Режиссер: Ян Харлан.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.

Рейтинг IMDb: 8,0.

Фото Кадр из фильма «Стэнли Кубрик: Жизнь в кино»

За документальный фильм о жизни и творчестве Стэнли Кубрика взялся человек, знакомый с ним лично. Ян Харлан — это родной брат Кристианы Кубрик (вдовы культового режиссера) и по совместительству исполнительный продюсер четырех его последних проектов («Барри Линдон», «Сияние», «Цельнометаллическая оболочка», «С широко закрытыми глазами»).

Лента «Стэнли Кубрик: Жизнь в кино» предлагает зрителям не только истории создания знаковых работ кинематографиста, но и интервью с известными актерами, когда-либо снимавшимися у Кубрика. Среди них — Джек Николсон, Том Круз, Николь Кидман, Малкольм Макдауэлл и другие.