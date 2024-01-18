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Лучшие фильмы о великих режиссерах: Тарантино, Феллини, Миядзаки и другие
Фильмы и сериалы

Сегодня, 21:00

5 мин.

7 документальных фильмов о великих режиссерах

Татьяна Беленкова
Киножурналист
Кадр из фильма «Меня зовут Альфред Хичкок»
Фото Кадр из фильма «Меня зовут Альфред Хичкок»
Кадр из фильма «Стэнли Кубрик: Жизнь в кино»
Фото Кадр из фильма «Стэнли Кубрик: Жизнь в кино»
Кадр из фильма «Феллини: Я великий лжец»
Фото Кадр из фильма «Феллини: Я великий лжец»
Кадр из фильма «Царство грез и безумия»
Фото Кадр из фильма «Царство грез и безумия»
Кадр из фильма «Линч/Оз»
Фото Кадр из фильма «Линч/Оз»
Кадр из фильма «Меня зовут Альфред Хичкок»
Фото Кадр из фильма «Меня зовут Альфред Хичкок»
Кадр из фильма «Варда глазами Аньес»
Фото Кадр из фильма «Варда глазами Аньес»
Кадр из фильма «Однажды... Тарантино»
Фото Кадр из фильма «Однажды... Тарантино»
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О мировоззрении режиссера можно многое понять, посмотрев его произведения. Однако гораздо более полную картину получится сформировать, если познакомиться поближе с биографией кинематографиста. А для этого стоит обратиться к документальным фильмам. Рассказываем о проектах, посвященных жизни и творчеству известных режиссеров.

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Однажды... Тарантино

Год: 2019.
Страна: США.
Режиссер: Тара Вуд.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,1.
Рейтинг IMDb: 7,3.

Фото Кадр из фильма «Однажды... Тарантино»

В мае 2019 года состоялась мировая премьера девятой ленты Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде», а уже осенью мир увидел масштабную документалку о самом режиссере под названием «Однажды... Тарантино». В ней засветились Сэмюэл Л. Джексон, Люси Лью, Дайан Крюгер, Майкл Мэдсен, Тим Рот и другие звезды его картин.

Повествование охватывает восемь предыдущих работ Тарантино — от «Бешеных псов» до «Омерзительной восьмерки». Создатели фильма рассказывают о том, как режиссер пишет сценарии и какие правила устанавливает на съемочной площадке.

Варда глазами Аньес

Год: 2019.
Страна: Франция.
Режиссеры: Дидье Роже, Аньес Варда.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,0.
Рейтинг IMDb: 7,8.

Фото Кадр из фильма «Варда глазами Аньес»

В фильмографии француженки Аньес Варда значится более 50 режиссерских проектов, которые за долгие годы карьеры принесли ей несколько наград трех главных европейских кинофестивалей (Канны, Венеция, Берлин), а также почетный «Оскар» и другие престижные премии.

В документальной картине «Варда глазами Аньес» кинематографист сама рассказывает о жизни и творчестве. Стоит отметить, что своеобразный мастер-класс стал последней работой режиссера. Мировая премьера ленты состоялась в рамках Берлинского киносмотра в феврале 2019-го, а уже в конце марта Аньес скончалась в возрасте 90 лет.

Меня зовут Альфред Хичкок

Год: 2022.
Страна: Великобритания.
Режиссер: Марк Казинс.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,4.
Рейтинг IMDb: 6,5.

Фото Кадр из фильма «Меня зовут Альфред Хичкок»

Главным героем документального проекта «Меня зовут Альфред Хичкок» стал мастер триллера и саспенса, неоднократно номинировавшийся на «Оскар», но получивший лишь почетную награду имени Ирвинга Тальберга.

Исследовать творчество Хичкока взялся ирландец Марк Казинс, в фильмографии которого имеются и другие документалки о мире кино: «Глаза Орсона Уэллса», «Женщины, создающие кино», «История кино: Одиссея» и «История кино: Новое поколение».

В ленте «Меня зовут Альфред Хичкок» присутствуют комментарии самого режиссера, в которых он рассуждает о своей работе не только с профессиональной точки зрения.

Линч/Оз

Год: 2022.
Страна: США.
Режиссер: Александр О. Филипп.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,5.
Рейтинг IMDb: 6,9.

Фото Кадр из фильма «Линч/Оз»

Пожалуй, главный документальный фильм об авторе таких хитов, как «Твин Пикс» и «Малхолланд Драйв», — это вышедшая в 2016 году биография «Дэвид Линч: Жизнь в искусстве». Однако в 2022-м появилось свежее исследование творчества режиссера под названием «Личн/Оз».

В новом проекте изучается влияние сказочной экранизации «Волшебник страны Оз» на работы Дэвида Линча. Лента 1939 года с Джуди Гарлэнд в главной роли стала для кинематографиста одним из главных источников вдохновения. Более подробно в знакомых темах и образах помогают разобраться приглашенные эксперты, среди которых — кинокритики и инди-режиссеры.

Царство грез и безумия

Год: 2013.
Страна: Япония.
Режиссер: Мами Сунада.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,3.
Рейтинг IMDb: 7,7.

Фото Кадр из фильма «Царство грез и безумия»

Документальная картина «Царство грез и безумия» переносит зрителей в волшебный мир Хаяо Миядзаки и студии Ghibli. В центре повествования — работа над мультфильмами «Ветер крепчает» самого Миядзаки и «Сказание о принцессе Кагуя» его коллеги Исао Такахаты.

Напомним, что оба аниме боролись за премию «Оскар» в категории «Лучший анимационный фильм», однако в 2014-м «Ветер крепчает» уступил «Холодному сердцу», а год спустя «Сказание о принцессе Кагуя» не смогло обойти другой диснеевский проект «Город героев».

Феллини: Я великий лжец

Год: 2002.
Страна: Франция, Италия, Великобритания.
Режиссер: Дэмиэн Петтигрю.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3.
Рейтинг IMDb: 7,0.

Фото Кадр из фильма «Феллини: Я великий лжец»

Федерико Феллини по праву можно назвать самым известным итальянским режиссером. В его копилке — пять премий «Оскар» (одна из которых — почетная), «Золотая пальмовая ветвь» Каннского фестиваля, главный приз Московского фестиваля, несколько наград Венецианского киносмотра и ряд других престижных наград.

«Я великий лжец» — портрет выдающегося кинематографиста, в котором комментарии самого Феллини сопровождаются рассказами работавших с ним актеров, в частности — Роберто Бениньи («Голос луны») и Дональда Сазерленда («Казанова Феллини»).

Стэнли Кубрик: Жизнь в кино

Год: 2001.
Страна: США.
Режиссер: Ян Харлан.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.
Рейтинг IMDb: 8,0.

Фото Кадр из фильма «Стэнли Кубрик: Жизнь в кино»

За документальный фильм о жизни и творчестве Стэнли Кубрика взялся человек, знакомый с ним лично. Ян Харлан — это родной брат Кристианы Кубрик (вдовы культового режиссера) и по совместительству исполнительный продюсер четырех его последних проектов («Барри Линдон», «Сияние», «Цельнометаллическая оболочка», «С широко закрытыми глазами»).

Лента «Стэнли Кубрик: Жизнь в кино» предлагает зрителям не только истории создания знаковых работ кинематографиста, но и интервью с известными актерами, когда-либо снимавшимися у Кубрика. Среди них — Джек Николсон, Том Круз, Николь Кидман, Малкольм Макдауэлл и другие.

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