Московский международный кинофестиваль: история и премьеры этого года

В российской столице готовятся к открытию одного из старейших киносмотров мира — второго после Венецианского. В этом году Московский международный кинофестиваль (ММКФ) пройдет с 19 по 26 апреля. В основном конкурсе покажут картины из Румынии, Австрии, Германии и других стран. Рассказываем, что еще известно о 46-м Московском международном кинофестивале.

История Московского международного кинофестиваля

Старейшим киносмотром мира считается Венецианский фестиваль: впервые он был проведен в августе 1932-го, а в этом году состоится уже в 81-й раз (событие стало ежегодным только в 1934-м, к тому же несколько раз и вовсе отменялось в 1940-х и в 1970-х). А второй по старшинству — Московский международный кинофестиваль.

Формально 1-й ММКФ прошел в августе 1959 года, однако в хронологию обычно включают и его предшественника — Советский кинофестиваль в Москве, который датируется февралем 1935 года. Тогда в жюри вошел советский режиссер Сергей Эйзенштейн, а одну из наград присудили американскому мультипликатору Уолту Диснею.

В 1959-м киносмотр превратился в регулярное мероприятие и начал проводится каждые два года (ежегодным он стал лишь в конце 1990-х). Главный приз 1-го ММКФ получила дебютная картина Сергея Бондарчука «Судьба человека».

Фото Кадр из фильма «Судьба человека»

За эти годы лауреатами кинофестиваля становились Федерико Феллини («Восемь с половиной», «Интервью»), Акира Куросава («Дерсу Узала»), Кшиштоф Кесьлевский («Кинолюбитель») и другие режиссеры со всего мира, а роль члена жюри примеряли на себя Роберт Де Ниро, Джеральдина Чаплин, Люк Бессон, Агнешка Холланд, Тильда Суинтон и многие другие.

В 2023-м Золотого «Святого Георгия» — высшую награду киносмотра — получила драма совместного производства Чили и Аргентины «Три брата».

Московский международный кинофестиваль в 2024 году

46-й ММКФ стартует уже 19 апреля. Фильмом открытия станет «Открытое небо» мексиканских режиссеров Марианы и Сантьяго Арриага, а вот закроет смотр отечественный блокбастер «Майор Гром: Игра» Олега Трофима. В российских кинотеатрах картина с Тихоном Жизневским в главной роли выйдет лишь 23 мая.

Фото Кадр из фильма «Майор Гром: Игра»

В основной конкурс кинофестиваля вошли одиннадцать картин из Европы, Азии, Америки и, конечно же, России. Параллельно развернутся конкурсы документального и короткометражного кино, конкурс «Русские премьеры», программа «Первая серия» и фестиваль стран БРИКС. С подробным список участников ММКФ можно ознакомиться на официальном сайте смотра.

Фильмы основного конкурса:

«21 рубин» (Румыния);

«Все проявится» (Австрия);

«Выжить в мо...» (Республика Молдова, Россия, Румыния);

«Дыхание холода» (Иран);

«Лесной царь» (Сербия, Болгария);

«Мартин читает Коран» (Германия);

«Меж псом и волком» (Турция);

«Нирвана» (Бангладеш);

«Пришелец» (Россия);

«Стыд» (Мексика, Катар);

«Шлимазл» (Германия).

Фото Кадр из фильма «Дыхание холода»

Председателем жюри основного конкурса станет исландец Фридрик Тор Фридрикссон. В 1992 году его режиссерская работа «Дети природы» была номинирована на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», а среди его продюсерских проектов — «Танцующая в темноте» Ларса фон Триера, отмеченная Золотой пальмовой ветвью Каннского кинофестиваля.

Фото Кадр из фильма «Танцующая в темноте»

Россию в жюри кинофестиваля представят режиссер, сценарист и продюсер Игорь Волошин и актриса Елена Лядова, которая и сама в 2015 году получила приз ММКФ за лучшую женскую роль в черной комедии «Орлеан».