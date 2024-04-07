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Рассел Кроу: лучшие фильмы, фильмография, день рождения
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Сегодня, 19:00

10 мин.

Не только «Гладиатор»: 10 лучших фильмов с Расселом Кроу

Алиса Бондаренко
Киноман и игроман
Кадр из фильма «Отверженные»
Фото Кадр из фильма «Отверженные»
Кадр из фильма «Хозяин морей»
Фото Кадр из фильма «Хозяин морей»
Кадр из фильма «Славные парни»
Фото Кадр из фильма «Славные парни»
Кадр из фильма «Игры разума»
Фото Кадр из фильма «Игры разума»
Кадр из фильма «Поезд на Юму»
Фото Кадр из фильма «Поезд на Юму»
Кадр из фильма «Гангстер»
Фото Кадр из фильма «Гангстер»
Кадр из фильма «Свой человек»
Фото Кадр из фильма «Свой человек»
Кадр из фильма «Гладиатор»
Фото Кадр из фильма «Гладиатор»
Кадр из фильма «Ноудаун»
Фото Кадр из фильма «Ноудаун»
Кадр из фильма «Секреты Лос-Анджелеса»
Фото Кадр из фильма «Секреты Лос-Анджелеса»
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7 апреля исполняется 60 лет Расселу Кроу — новозеландскому актеру и режиссеру, обладателю премий «Оскар», «Золотой глобус» и «BAFTA», а также одной из самых ярких звезд кино начала 2000-х годов.

Родившийся в Веллингтоне Кроу впервые попал на экраны в возрасте пяти лет. Первый же серьезный успех, после которого восходящую звезду заметили в Голливуде, пришел к нему после роли в фильме «Скины», где актер исполнил роль ультраправого скинхэда Хэндо. Интересно, что Рассел Кроу изначально не должен был сниматься в фильме 1992 года, а его роль предназначалась австралийскому актеру Бену Мендельсону, которому, как оказалось, вовсе не подходит бритая голова. Именно этим и воспользовался новозеландец, который стал докучать режиссеру фильма и фактически заставил того утвердить себя на роль.

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Неудивительно, что после такого многообещающего старта Рассела заметили за океаном и стали предлагать ему роли в гораздо более крупных проектах. Но настоящей вершины актер достиг немного позже, на рубеже XX и XXI века, когда вошел в список самых ярких актеров Голливуда. В честь юбилея новозеландца Кроу вспомнили десять фильмов с его участием, которые стоят внимания.

Секреты Лос-Анджелеса

Год: 1997.
Страна: США.
Режиссер: Кертис Хэнсон.
В главных ролях: Рассел Кроу, Гай Пирс, Кевин Спейси, Ким Бейсингер.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9.
Рейтинг IMDb: 8,2.

Кадр из фильма «Секреты Лос-Анджелеса»
Фото Кадр из фильма «Секреты Лос-Анджелеса»

Неонуар, действие которого происходит в Лос-Анджелесе пятидесятых годов, поставлен по одноименному роману американского писателя Джеймса Эллроя. Картина рассказывает историю двух полицейских, которым сложно поладить друг с другом. Фильм получил в свое время девять номинаций на премию «Оскар», забрав две статуэтки за «Лучшую женскую роль второго плана» и «Лучший адаптированный сценарий».

И пусть актерская игра Кроу не была оценена членами киноакадемии по достоинству, а артиста даже не было среди номинантов, работа австралийца все-таки заслуживает внимания. Особенно если вспомнить, что для Рассела «Секреты Лос-Анджелеса» стали на тот момент первым по-настоящему большим успехом в Голливуде, после которого произошел стремительный взлет на самую вершину.

Свой человек

Год: 1999.
Страна: США.
Режиссер: Майкл Манн.
В главных ролях: Аль Пачино, Рассел Кроу, Кристофер Пламмер, Дайан Венора.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,6.
Рейтинг IMDb: 7,8.

Фото Кадр из фильма «Свой человек»

Пусть в 1997 году американская киноакадемия проигнорировала Кроу, спустя два года новозеландец вернулся с реваншем. В те времена Расселу предлагали множество ролей, среди которых будущие общепризнанные хиты «Матрица» и «Властелин колец». Но выбор актера пал на режиссерскую работу Майкла Манна «Свой человек».

Несмотря на то что фильм провалился в прокате, он был крайне тепло принят критиками. А игру Кроу, которому довелось делить съемочную площадку вместе с великим Аль Пачино, отметили номинациями на все престижные премии, среди которых нашлось место «Золотому глобусу» вместе с «Оскаром». Впрочем, заметную статуэтку актер не смог забрать. При этом сам фильм «Свой человек», рассказывающий о крупнейшем скандале, связанном с табачной промышленностью и ее тайнами, безусловно заслуживает внимания и точно не заставит пожалеть о потраченном времени.

Гладиатор

Год: 2000.
Страна: США, Великобритания, Мальта, Марокко.
Режиссер: Ридли Скотт.
В главных ролях: Рассел Кроу, Хоакин Феникс, Оливер Рид, Дерек Джекоби.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,6.
Рейтинг IMDb: 8,5.

Фото Кадр из фильма «Гладиатор»

Фильм Ридли Скотта, повлиявший на все массовое кино начала XXI века, а также переосмысливший и вернувший на экраны давно забытый жанр пеплума. История преданного полководца Максимуса стала не только кассовым успехом, но и завоевала пять статуэток «Оскар», одна из которых, наконец, досталась и Кроу.

«Гладиатор» утвердил Рассела Кроу в статусе суперзвезды, который после этого окончательно обосновался в пантеоне главных лиц Голливуда того времени. Кроме того, лента Скотта принесла широкую известность Хоакину Фениксу за роль жестокого императора Коммода. История о насилии и мести стала одним из самых важных фильмов не только 2000 года, и всего первого десятилетия XXI века.

Игры разума

Год: 2001.
Страна: США.
Режиссер: Рон Ховард.
В главных ролях: Рассел Кроу, Эд Харрис, Дженнифер Конннелли, Кристофер Пламмер, Пол Беттани.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,5.
Рейтинг IMDb: 8,2.

Фото Кадр из фильма «Игры разума»

Биографическая драма режиссера Рона Ховарда, основанная на книге о жизни нобелевского лауреата по экономике Роберта Форбса Нэша. Премьера фильма состоялась в декабре 2001 года: картина получила четыре «Оскара». И хоть Рассел Кроу, исполнивший главную роль, остался без статуэтки, вторая по популярности кинопремия «Золотой Глобус» в номинации «За лучшую мужскую роль в драматическом фильме» все-таки досталась актеру.

И пусть «Игры разума» были подвергнуты критике за неточность показанных событий и некоторых аспектов жизни гениального ученого, Кроу справился со своей ролью математического гения по-настоящему хорошо. Это помимо критиков оценили и зрители. Фильм про теорию игр с бюджетом в 58 млн собрал в прокате более 300 млн.

Хозяин морей: На краю земли

Год: 2003.
Страна: США.
Режиссер: Питер Уир.
В главных ролях: Рассел Кроу, Пол Беттани, Джеймс Д'Арси, Эдвард Вудалл.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,6.
Рейтинг IMDb: 7,5.

Фото Кадр из фильма «Хозяин морей»

Лента, основанная на цикле романов Патрика О'Брайана, по задумке создателей должна была стать главным морским фильмом 2003 года, но проиграла в схватке «Пиратам Карибского моря».

Несмотря на видного конкурента, «Хозяин морей: На краю земли» получил семь «Оскаров», правда, лишь в технических номинациях. Рассел Кроу был номинирован на «Золотой Глобус» за свою актерскую работу в фильме. Несмотря на кассовый провал, лента все-таки заслуживает внимания, а история капитана Джека Обри, которого сыграл Рассел Кроу, увлекательна и интересна.

Нокдаун

Год: 2005.
Страна: США.
Режиссер: Рон Ховард.
В главных ролях: Рассел Кроу, Рене Зеллвегер, Пол Джаматти, Пэдди Консидайн.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,2.
Рейтинг IMDb: 8,0.

Кадр из фильма «Ноудаун»
Фото Кадр из фильма «Ноудаун»

Фильм, сценарий которого приглянулся Расселу Кроу еще в конце предыдущего десятилетия, добрался до экранов только в 2005 году. Лента, основанная на реальных событиях из жизни американского боксера Джеймса Брэддока, была тепло принята критиками, но не снискала особого успеха в прокате.

Поставленный Роном Ховардом «Нокдаун» получил три номинации на «Оскар» в таких категориях, как «Лучшая мужская роль второго плана», «Лучший монтаж» и «Лучший грим и прически». Рассел Кроу за свою роль вновь удостоился чести бороться за победу на «Золотом глобусе». По рассказам самого актера, «Нокдаун» стал самым тяжелым фильмом в его карьере. Чтобы подготовиться к роли, Кроу регулярно тренировался с профессиональными боксерами и получил не одну травму, среди которых были сломанные ребра и выбитые зубы.

Поезд на Юму

Год: 2007.
Страна: США.
Режиссер: Джеймс Мэнголд.
В главных ролях: Рассел Кроу, Кристиан Бейл, Логан Лерман, Даллас Робертс.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.
Рейтинг IMDb: 7,6.

Фото Кадр из фильма «Поезд на Юму»

Рассел Кроу не был первым претендентом на одну из главных ролей в вестерне режиссера Джеймса Мэнголда. Первоначально роль бандита Бена Уэйда должна была достаться другой голливудской звезде Тому Крузу, но вечно молодой актер сделал выбор в пользу «Миссия Невыполнима».

И пусть сюжет вестерна в основе своей представляет собой обыкновенное путешествие из одной точки в другую, лента держится на крепких актерских работах Кристиана Бейла и самого Кроу, воплотившего на экране образ неоднозначного антагониста. Герой хоть и является злом во плоти, но не лишен обаяния, а в некоторые моменты и вовсе может показаться хорошим парнем.

Гангстер

Год: 2007.
Страна: США, Великобритания.
Режиссер: Ридли Скотт.
В главных ролях: Дензел Вашингтон, Рассел Кроу, Чиветель Эджиофор, Лимари Надаль, Джош Бролин.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,0.
Рейтинг IMDb: 7,8.

Фото Кадр из фильма «Гангстер»

Биографическая драма Ридли Скотта рассказывает историю американского гангстера Фрэнка Лукаса и основана на рассказах самого криминального авторитета. В 1960-70-х годах Лукас создал одну из самых крупных и успешных сетей по продаже героина в Нью-Йорке. Рассел Кроу исполнил в фильме роль Ричи Робертсона — принципиального детектива, который хочет разоблачить деятельность криминального авторитета.

Лента была тепло принята как в профессиональной среде, так и обычными зрителями и получила две номинации на премию «Оскар» и три номинации на «Золотой глобус». Да, «Гангстер» не переизобретает жанр и не удивляет сюжетными поворотами. Фильм Ридли Скотта — крепкий криминальный фильм с яркими актерскими работами, рассказывающий хоть и немного предсказуемую, но захватывающую историю.

Отверженные

Год: 2012.
Страна: Великобритания, США.
Режиссер: Том Хупер.
В главных ролях: Хью Джекман, Рассел Кроу, Энн Хэтэуэй, Аманда Сайфред, Эдди Редмэйн, Хелена Бонем Картер.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9.
Рейтинг IMDb: 7,5.

Фото Кадр из фильма «Отверженные»

Экранизация мюзикла, основанного на романе-эпопее Виктора Гюго, в котором Кроу исполнил второстепенную роль инспектора Жавера, который ищет беглого каторжника Жана Вальджана. Фильм был номинирован на восемь премий «Оскар» и получил три из них, включая статуэтку за «Лучшую женскую роль второго плана».

Особенность ленты Тома Хупера — решение записывать вокал непосредственно во время съемок в декорациях, в то время как обычно музыкальное сопровождение для подобных сцен записывается отдельно. Не считая достаточно звездного каста, именно подобный подход добавил уникальности экранизации.

Славные парни

Год: 2016.
Страна: США, Великобритания.
Режиссер: Шейн Блэк.
В главных ролях: Райан Гослинг, Рассел Кроу, Ким Бейсингер.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3.
Рейтинг IMDb: 7,4.

Фото Кадр из фильма «Славные парни»

Криминальная комедия сценариста «Смертельного оружия» Шейна Блэка должна была получиться совсем другой — например, в какой-то момент проект и вовсе мог стать сериалом. Впрочем, звезды сложились иначе, и зрители получили одну из самых ярких криминальных комедий второй половины 2010 годов.

Сюжет разворачивается в Лос-Анджелесе 1970-х годов и сосредоточен вокруг двух главных героев: частного детектива Холланда Марча, сыгранного Райаном Гослингом, и наемного вышибалы Джексона Хили в исполнении Рассела Кроу. Эти два неудачника объединяются, чтобы расследовать исчезновение девушки по имени Амелия и смерть звезды порнофильмов.

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