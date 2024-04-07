Не только «Гладиатор»: 10 лучших фильмов с Расселом Кроу

7 апреля исполняется 60 лет Расселу Кроу — новозеландскому актеру и режиссеру, обладателю премий «Оскар», «Золотой глобус» и «BAFTA», а также одной из самых ярких звезд кино начала 2000-х годов.

Родившийся в Веллингтоне Кроу впервые попал на экраны в возрасте пяти лет. Первый же серьезный успех, после которого восходящую звезду заметили в Голливуде, пришел к нему после роли в фильме «Скины», где актер исполнил роль ультраправого скинхэда Хэндо. Интересно, что Рассел Кроу изначально не должен был сниматься в фильме 1992 года, а его роль предназначалась австралийскому актеру Бену Мендельсону, которому, как оказалось, вовсе не подходит бритая голова. Именно этим и воспользовался новозеландец, который стал докучать режиссеру фильма и фактически заставил того утвердить себя на роль.

Неудивительно, что после такого многообещающего старта Рассела заметили за океаном и стали предлагать ему роли в гораздо более крупных проектах. Но настоящей вершины актер достиг немного позже, на рубеже XX и XXI века, когда вошел в список самых ярких актеров Голливуда. В честь юбилея новозеландца Кроу вспомнили десять фильмов с его участием, которые стоят внимания.

Секреты Лос-Анджелеса

Год: 1997.

Страна: США.

Режиссер: Кертис Хэнсон.

В главных ролях: Рассел Кроу, Гай Пирс, Кевин Спейси, Ким Бейсингер.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9.

Рейтинг IMDb: 8,2.

Фото Кадр из фильма «Секреты Лос-Анджелеса»

Неонуар, действие которого происходит в Лос-Анджелесе пятидесятых годов, поставлен по одноименному роману американского писателя Джеймса Эллроя. Картина рассказывает историю двух полицейских, которым сложно поладить друг с другом. Фильм получил в свое время девять номинаций на премию «Оскар», забрав две статуэтки за «Лучшую женскую роль второго плана» и «Лучший адаптированный сценарий».

И пусть актерская игра Кроу не была оценена членами киноакадемии по достоинству, а артиста даже не было среди номинантов, работа австралийца все-таки заслуживает внимания. Особенно если вспомнить, что для Рассела «Секреты Лос-Анджелеса» стали на тот момент первым по-настоящему большим успехом в Голливуде, после которого произошел стремительный взлет на самую вершину.

Свой человек

Год: 1999.

Страна: США.

Режиссер: Майкл Манн.

В главных ролях: Аль Пачино, Рассел Кроу, Кристофер Пламмер, Дайан Венора.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,6.

Рейтинг IMDb: 7,8.

Фото Кадр из фильма «Свой человек»

Пусть в 1997 году американская киноакадемия проигнорировала Кроу, спустя два года новозеландец вернулся с реваншем. В те времена Расселу предлагали множество ролей, среди которых будущие общепризнанные хиты «Матрица» и «Властелин колец». Но выбор актера пал на режиссерскую работу Майкла Манна «Свой человек».

Несмотря на то что фильм провалился в прокате, он был крайне тепло принят критиками. А игру Кроу, которому довелось делить съемочную площадку вместе с великим Аль Пачино, отметили номинациями на все престижные премии, среди которых нашлось место «Золотому глобусу» вместе с «Оскаром». Впрочем, заметную статуэтку актер не смог забрать. При этом сам фильм «Свой человек», рассказывающий о крупнейшем скандале, связанном с табачной промышленностью и ее тайнами, безусловно заслуживает внимания и точно не заставит пожалеть о потраченном времени.

Гладиатор

Год: 2000.

Страна: США, Великобритания, Мальта, Марокко.

Режиссер: Ридли Скотт.

В главных ролях: Рассел Кроу, Хоакин Феникс, Оливер Рид, Дерек Джекоби.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,6.

Рейтинг IMDb: 8,5.

Фото Кадр из фильма «Гладиатор»

Фильм Ридли Скотта, повлиявший на все массовое кино начала XXI века, а также переосмысливший и вернувший на экраны давно забытый жанр пеплума. История преданного полководца Максимуса стала не только кассовым успехом, но и завоевала пять статуэток «Оскар», одна из которых, наконец, досталась и Кроу.

«Гладиатор» утвердил Рассела Кроу в статусе суперзвезды, который после этого окончательно обосновался в пантеоне главных лиц Голливуда того времени. Кроме того, лента Скотта принесла широкую известность Хоакину Фениксу за роль жестокого императора Коммода. История о насилии и мести стала одним из самых важных фильмов не только 2000 года, и всего первого десятилетия XXI века.

Игры разума

Год: 2001.

Страна: США.

Режиссер: Рон Ховард.

В главных ролях: Рассел Кроу, Эд Харрис, Дженнифер Конннелли, Кристофер Пламмер, Пол Беттани.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,5.

Рейтинг IMDb: 8,2.

Фото Кадр из фильма «Игры разума»

Биографическая драма режиссера Рона Ховарда, основанная на книге о жизни нобелевского лауреата по экономике Роберта Форбса Нэша. Премьера фильма состоялась в декабре 2001 года: картина получила четыре «Оскара». И хоть Рассел Кроу, исполнивший главную роль, остался без статуэтки, вторая по популярности кинопремия «Золотой Глобус» в номинации «За лучшую мужскую роль в драматическом фильме» все-таки досталась актеру.

И пусть «Игры разума» были подвергнуты критике за неточность показанных событий и некоторых аспектов жизни гениального ученого, Кроу справился со своей ролью математического гения по-настоящему хорошо. Это помимо критиков оценили и зрители. Фильм про теорию игр с бюджетом в 58 млн собрал в прокате более 300 млн.

Хозяин морей: На краю земли

Год: 2003.

Страна: США.

Режиссер: Питер Уир.

В главных ролях: Рассел Кроу, Пол Беттани, Джеймс Д'Арси, Эдвард Вудалл.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,6.

Рейтинг IMDb: 7,5.

Фото Кадр из фильма «Хозяин морей»

Лента, основанная на цикле романов Патрика О'Брайана, по задумке создателей должна была стать главным морским фильмом 2003 года, но проиграла в схватке «Пиратам Карибского моря».

Несмотря на видного конкурента, «Хозяин морей: На краю земли» получил семь «Оскаров», правда, лишь в технических номинациях. Рассел Кроу был номинирован на «Золотой Глобус» за свою актерскую работу в фильме. Несмотря на кассовый провал, лента все-таки заслуживает внимания, а история капитана Джека Обри, которого сыграл Рассел Кроу, увлекательна и интересна.

Нокдаун

Год: 2005.

Страна: США.

Режиссер: Рон Ховард.

В главных ролях: Рассел Кроу, Рене Зеллвегер, Пол Джаматти, Пэдди Консидайн.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,2.

Рейтинг IMDb: 8,0.

Фото Кадр из фильма «Ноудаун»

Фильм, сценарий которого приглянулся Расселу Кроу еще в конце предыдущего десятилетия, добрался до экранов только в 2005 году. Лента, основанная на реальных событиях из жизни американского боксера Джеймса Брэддока, была тепло принята критиками, но не снискала особого успеха в прокате.

Поставленный Роном Ховардом «Нокдаун» получил три номинации на «Оскар» в таких категориях, как «Лучшая мужская роль второго плана», «Лучший монтаж» и «Лучший грим и прически». Рассел Кроу за свою роль вновь удостоился чести бороться за победу на «Золотом глобусе». По рассказам самого актера, «Нокдаун» стал самым тяжелым фильмом в его карьере. Чтобы подготовиться к роли, Кроу регулярно тренировался с профессиональными боксерами и получил не одну травму, среди которых были сломанные ребра и выбитые зубы.

Поезд на Юму

Год: 2007.

Страна: США.

Режиссер: Джеймс Мэнголд.

В главных ролях: Рассел Кроу, Кристиан Бейл, Логан Лерман, Даллас Робертс.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.

Рейтинг IMDb: 7,6.

Фото Кадр из фильма «Поезд на Юму»

Рассел Кроу не был первым претендентом на одну из главных ролей в вестерне режиссера Джеймса Мэнголда. Первоначально роль бандита Бена Уэйда должна была достаться другой голливудской звезде Тому Крузу, но вечно молодой актер сделал выбор в пользу «Миссия Невыполнима».

И пусть сюжет вестерна в основе своей представляет собой обыкновенное путешествие из одной точки в другую, лента держится на крепких актерских работах Кристиана Бейла и самого Кроу, воплотившего на экране образ неоднозначного антагониста. Герой хоть и является злом во плоти, но не лишен обаяния, а в некоторые моменты и вовсе может показаться хорошим парнем.

Гангстер

Год: 2007.

Страна: США, Великобритания.

Режиссер: Ридли Скотт.

В главных ролях: Дензел Вашингтон, Рассел Кроу, Чиветель Эджиофор, Лимари Надаль, Джош Бролин.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,0.

Рейтинг IMDb: 7,8.

Фото Кадр из фильма «Гангстер»

Биографическая драма Ридли Скотта рассказывает историю американского гангстера Фрэнка Лукаса и основана на рассказах самого криминального авторитета. В 1960-70-х годах Лукас создал одну из самых крупных и успешных сетей по продаже героина в Нью-Йорке. Рассел Кроу исполнил в фильме роль Ричи Робертсона — принципиального детектива, который хочет разоблачить деятельность криминального авторитета.

Лента была тепло принята как в профессиональной среде, так и обычными зрителями и получила две номинации на премию «Оскар» и три номинации на «Золотой глобус». Да, «Гангстер» не переизобретает жанр и не удивляет сюжетными поворотами. Фильм Ридли Скотта — крепкий криминальный фильм с яркими актерскими работами, рассказывающий хоть и немного предсказуемую, но захватывающую историю.

Отверженные

Год: 2012.

Страна: Великобритания, США.

Режиссер: Том Хупер.

В главных ролях: Хью Джекман, Рассел Кроу, Энн Хэтэуэй, Аманда Сайфред, Эдди Редмэйн, Хелена Бонем Картер.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9.

Рейтинг IMDb: 7,5.

Фото Кадр из фильма «Отверженные»

Экранизация мюзикла, основанного на романе-эпопее Виктора Гюго, в котором Кроу исполнил второстепенную роль инспектора Жавера, который ищет беглого каторжника Жана Вальджана. Фильм был номинирован на восемь премий «Оскар» и получил три из них, включая статуэтку за «Лучшую женскую роль второго плана».

Особенность ленты Тома Хупера — решение записывать вокал непосредственно во время съемок в декорациях, в то время как обычно музыкальное сопровождение для подобных сцен записывается отдельно. Не считая достаточно звездного каста, именно подобный подход добавил уникальности экранизации.

Славные парни

Год: 2016.

Страна: США, Великобритания.

Режиссер: Шейн Блэк.

В главных ролях: Райан Гослинг, Рассел Кроу, Ким Бейсингер.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3.

Рейтинг IMDb: 7,4.

Фото Кадр из фильма «Славные парни»

Криминальная комедия сценариста «Смертельного оружия» Шейна Блэка должна была получиться совсем другой — например, в какой-то момент проект и вовсе мог стать сериалом. Впрочем, звезды сложились иначе, и зрители получили одну из самых ярких криминальных комедий второй половины 2010 годов.

Сюжет разворачивается в Лос-Анджелесе 1970-х годов и сосредоточен вокруг двух главных героев: частного детектива Холланда Марча, сыгранного Райаном Гослингом, и наемного вышибалы Джексона Хили в исполнении Рассела Кроу. Эти два неудачника объединяются, чтобы расследовать исчезновение девушки по имени Амелия и смерть звезды порнофильмов.