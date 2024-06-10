Фильм «Байкеры» с Томом Харди и Остином Батлером выйдет 21 июня

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21 июня в мировой прокат выйдет фильм «Байкеры» с Джоди Комер и Остином Батлером. Режиссером и сценаристом картины выступил Джефф Николс («Мад»).

Действие проекта разворачивается в 1960-е годы. По сюжету мотоклуб, обитель местных аутсайдеров, постепенно становится сборищем бандитов.

В фильме также снялись Том Харди, Майкл Шеннон, Майк Фейст, Бойд Холбрук, Норман Ридус, Дэймон Херриман, Бо Напп и Эмори Коэн.