Фильм «Байкеры» с Томом Харди и Остином Батлером выйдет 21 июня
21 июня в мировой прокат выйдет фильм «Байкеры» с Джоди Комер и Остином Батлером. Режиссером и сценаристом картины выступил Джефф Николс («Мад»).
Действие проекта разворачивается в 1960-е годы. По сюжету мотоклуб, обитель местных аутсайдеров, постепенно становится сборищем бандитов.
В фильме также снялись Том Харди, Майкл Шеннон, Майк Фейст, Бойд Холбрук, Норман Ридус, Дэймон Херриман, Бо Напп и Эмори Коэн.
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