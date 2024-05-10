Стартовали съемки сериала «Костя — Вера»: что известно о продолжении «Ворониных»

СТС приступил к съемкам спин-оффа «Ворониных», сериала «Костя — Вера». Рассказываем обо всем, что известно о продолжении проекта.

Сюжет ситкома «Воронины»

Первые десять сезонов семейный блокбастер (это слоган сериала) представляет собой адаптацию американского ситкома «Все любят Рэймонда» о газетном спортивном обозревателе из Линбрука.

Оригинальный сериал строился на легкомысленном главном герое и его итальянских корнях, но в России, по крайней мере на момент старта адаптации, вопросы происхождения или инфантильность основного персонажа в совокупности не отозвались бы широкой аудитории, поэтому продюсеры решили сделать ставку на что-то более узнаваемое.

«Все любят Рэймонда» и «Ворониных» объединяет тема внутрисемейных отношений, но адаптация была сделана таким образом, чтобы проблемы главных героев были понятны среднестатистическому российскому зрителю.

Фото Кадр из сериала «Воронины»

К одиннадцатому сезону «Воронины» окончательно сформировали собственную индивидуальность.

Ситуационная комедия транслировалась на СТС с 16 ноября 2009 года по 3 октября 2019 года, а прямо сейчас «Воронины» переживают новый виток трансформации. 24-й сезон проекта стал завершающим. Сериал находится на пороге новой эры, которой станет спин-офф «Костя — Вера».

Что известно о продолжении сериала «Воронины»

После смерти Николая Петровича Костя и Вера переехали в новую квартиру вместе с детьми, а Галина Ивановна — на дачу. Находясь в поисках себя, Леня сначала останавливается у матери, а потом — у младшего брата.

Еще одним членом семьи стал Сергей, жених Маши. Костя недоволен выбором дочери и пытается всячески саботировать ее отношения с будущим мужем.

Фото Кадр со съемок сериала «Костя — Вера»

Концепция «Кости — Веры» основана на реальных событиях. У креативного продюсера проекта Сергея Кондрашина был период, когда он переехал жить к жене и ее родителям.

«Тогда я пообещал себе, что напишу про это сериал, так что Сережа напоминает меня, а местами — даже Николая Петровича. Когда мы писали «Ворониных», персонаж старшего Воронина всегда был мне близок, и в память о нем у Сережи появятся знакомые черты и своя коронная фраза», — объяснял Сергей Кондрашин.

Фото Кадр из сериала «Костя — Вера»

В первый сезон проекта войдет 17 эпизодов, режиссером которых выступит Артур Румынский. Ранее он уже работал над «Ворониными».

Производством сериала «Костя — Вера» занимается киностудия Team Films по заказу продюсерского центра «Леан-М».

Актерский состав «Кости — Веры»

В спин-оффе «Ворониных» не будет одного из самых ярких персонажей сериала Николая Петровича. Актер Борис Клюев, воплотивший образ токаря 5-го разряда, умер в 2020 году. Создатели проекта рассматривали возможность рекаста (замены артиста), но позже передумали и решили почтить память актера, не возвращая его героя в сериал.

В остальном к своим ролям вернутся все, за исключением Марии Ильюхиной. В спин-оффе героиню Машу сыграет начинающая актриса Карина Орлова.

На данный момент каст «Кости — Веры» выглядит так: Георгий Дронов (Костя), Екатерина Волкова (Вера), Станислав Дужников (Леня), Карина Орлова (Маша), Николай Новоселов (Сергей), Анна Фроловцева (Галина Ивановна), Юлия Куварзина (Анастасия) и Вера Чернявская (Люся).

Фото Кадр со съемок сериала «Костя — Вера»

Сыгравшая Веру Екатерина Волкова вспоминала, что сомневалась, принимать ли ей участие в спин-оффе: «Конечно, согласились не сразу. Трудно представить этот проект без Бориса Владимировича. Да и в целом возвращаться в ту же историю через несколько лет — всегда риск. Сама мысль изначально казалась слегка провалом. Но, получив общую канву и наметки сценариев на руки, нашим коллективом организовали встречу и приняли решение попробовать. Верим, что продолжение оправдает надежды зрителей, а нашему главному и любимому папе там наверху не будет стыдно за нас».

Фото Кадр со съемок сериала «Костя — Вера»

Исполнитель роли Кости Георгий Дронов рассказывал, что с обновлением актерского состава проект получил второе дыхание: «Говорят, в одну реку нельзя войти дважды, но в этот раз другая вода. У меня были сомнения, стоит ли продолжать историю, особенно после ухода Бориса Владимировича. Но с появлением молодых актеров проект определенно получил второе дыхание. У нас загораются новые звездочки, и, возможно, уже они привлекут внимание зрителей, а не мы».

Когда выйдет продолжение «Ворониных»

Премьеры спин-оффа «Костя — Вера» стоит ожидать в следующем телесезоне.

Где смотреть сериал «Костя — Вера»

Все эпизоды проекта будут доступны для просмотра на телеканале СТС.