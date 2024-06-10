Марион Котийяр присоединилась к актерскому составу 4 сезона «Утреннего шоу»

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Apple TV сообщил, что к актерскому составу 4-го сезона «Утреннего шоу» присоединилась Марион Котийяр. Актриса сыграет персонажа по имени Селин Дюмон — девушку из известной европейской семьи, которая работает в медиа.

«Утреннее шоу» рассказывает о жизни журналистов, работающих на телеканале UBA. Проект стремится гармонично сочетать в себе освещение общественно важных проблем и личных драм персонажей.

Дата выхода четвертого сезона «Утреннего шоу» пока неизвестна.