Опубликованы новые кадры 4 сезона сериала «Пацаны»
Официальный аккаунт сериала «Пацаны» в соцсетях опубликовал несколько новых кадров предстоящего четвертого сезона.
Пост был подписан в своевольном духе проекта.
«Проясняю график выхода для всех, кто спрашивает... Первые три эпизода 4-го сезона выйдут в четверг, затем будет выходить по эпизоду в неделю до 18 июля. Вот кадры из первых трех эпизодов без какого-либо чертового контекста».
Фото Кадр из сериала «Пацаны»
Фото Кадр из сериала «Пацаны»
Фото Кадр из сериала «Пацаны»
Ранее шоураннер «Пацанов» рассказал о возможном 6 сезоне шоу.
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