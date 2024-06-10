Опубликованы новые кадры 4 сезона сериала «Пацаны»

Официальный аккаунт сериала «Пацаны» в соцсетях опубликовал несколько новых кадров предстоящего четвертого сезона.

Пост был подписан в своевольном духе проекта.

«Проясняю график выхода для всех, кто спрашивает... Первые три эпизода 4-го сезона выйдут в четверг, затем будет выходить по эпизоду в неделю до 18 июля. Вот кадры из первых трех эпизодов без какого-либо чертового контекста».

Фото Кадр из сериала «Пацаны»

Фото Кадр из сериала «Пацаны»

Фото Кадр из сериала «Пацаны»

Ранее шоураннер «Пацанов» рассказал о возможном 6 сезоне шоу.