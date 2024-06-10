Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Пацаны 4 сезон: кадры из сериала
Фильмы и сериалы

Сегодня, 13:45

1 мин.

Опубликованы новые кадры 4 сезона сериала «Пацаны»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Пацаны»
Фото Кадр из сериала «Пацаны»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Официальный аккаунт сериала «Пацаны» в соцсетях опубликовал несколько новых кадров предстоящего четвертого сезона.

Пост был подписан в своевольном духе проекта.

«Проясняю график выхода для всех, кто спрашивает... Первые три эпизода 4-го сезона выйдут в четверг, затем будет выходить по эпизоду в неделю до 18 июля. Вот кадры из первых трех эпизодов без какого-либо чертового контекста».

Кадр из сериала «Пацаны»
Фото Кадр из сериала «Пацаны»
Кадр из сериала «Пацаны»
Фото Кадр из сериала «Пацаны»
Кадр из сериала «Пацаны»
Фото Кадр из сериала «Пацаны»

Ранее шоураннер «Пацанов» рассказал о возможном 6 сезоне шоу.

Пацаны, 4 сезон. «Пацаны»: чем закончился третий сезон супергеройского проекта

Сериалы
0
Новости холдинга
Матвиенко указала на несостоятельность Макрона и Шольца как политиков после выборов в ЕП
Спаллетти запутал всех, в «скуадре адзурре» всего три легионера и настоящий лудоман. Что происходит в сборной Италии накануне Евро-2024
Результат выборов в ЕП назвали громкой пощечиной для правящей в Германии коалиции
В Петербурге подростки ранили ножом дворника из-за замечания о мусоре

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Последние новости
13:05
Марион Котийяр присоединилась к актерскому составу 4 сезона «Утреннего шоу»
8 июн 19:45
Планктон из мультсериала «Губка Боб» получит собственный полнометражный фильм
8 июн 17:10
Второй сезон сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» выйдет 29 сентября
8 июн 15:00
Критики положительно оценили второй сезон «Дома Дракона»
7 июн 21:00
Слава Копейкин рассказал о съемках интимных сцен в сериале «На автомате»