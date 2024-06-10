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Недетское кино сериал: где смотреть на ТВ, дата выхода на ТВ — СТС
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Сегодня, 17:30

1 мин.

Сериал «Недетское кино» выйдет на СТС

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр со съемок сериала «Недетское кино»
Фото Кадр со съемок сериала «Недетское кино»
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12 июня на СТС в 12:00 пройдет телевизионная премьера сериала «Недетское кино». По сюжету проекта школьники Даня и Таисия случайно активируют портал времени, запустив в наш мир сказочных персонажей, в числе которых — богатырь Даньслав, Жаба Жабовна, Кикимора, Кощей и Леший.

В сериале снялись Александр Головин, Настасья Самбурская, Кай Гетц, Диана Енакаева, Ольга Прокофьева, Мария Шумакова, Никита Тарасов, Юрий Чурсин, Александр Яцко и Александра Ребенок.

Онлайн-премьера сериала «Недетское кино» состоялась 1 января 2024 года на платформе Wink.

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