Тест: угадайте советский фильм по эмодзи

Многие советские фильмы стали культовыми и заслуженно пользуются популярностью до сих пор. Чего стоит только «Ирония судьбы», без которой мало кто может представить новогодний вечер. А некотоые фразы и выражения из советского кино так прочно вошли в обиход, что многие уже и не помнят, что это цитаты героев с экрана.

Но сможете ли вы угадать советские фильмы, зашифрованные с помощью эмодзи? Проверьте смекалку и интуицию!

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