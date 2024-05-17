Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Сегун 2024: будет ли 2 и 3 сезон, что известно о продолжении сериала
Фильмы и сериалы

Сегодня, 12:00

1 мин.

Сериал «Сегун» продлили на второй и третий сезоны

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Сегун»
Фото Кадр из сериала «Сегун»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Стало известно, что FX и Hulu готовят не один, а сразу два сезона многосерийной драмы «Сегун» — несмотря на первоначальные заверения шоураннера проекта в том, что продолжения истории в планах нет.

К работе над вторым и третьим сезоном шоу приступят уже летом.

«Сегун» представляет собой экранизацию одноименного исторического романа Джеймса Клавелла. FX и Hulu сотрудничают с наследниками писателя, чтобы сформировать продолжение истории — первый сезон полностью охватил книгу Клавелла.

Сегун: обзор и&nbsp;рецензия, сюжет и&nbsp;актеры. Обзор мини-сериала «Сегун»: почему его точно стоит смотреть

Сериалы
0
Новости холдинга
Вучич процитировал речь маршала Жукова о неблагодарности западных стран
«Рейнджерс» - в финале «Востока», у Панарина – день ассистов, а в «Ванкувере» повторили рекорд Ларионова. Что произошло в Кубке Стэнли 17 мая
Кардиолог назвал неочевидные факторы развития артериальной гипертонии
Польский генерал потребовал от Запада остановить конфликт с РФ

Придумай мем

Последние новости
16 мая 19:45
Вышел расширенный трейлер мюзикла «Злая» с Арианой Гранде
16 мая 18:25
Критики оценили приквел «Фуриоса: Хроники Безумного Макса»
16 мая 17:05
HBO показал первые кадры 2 сезона сериала «Одни из нас»
16 мая 16:00
Сериал «Задача трех тел» продлили на второй сезон
16 мая 14:30
Стало известно, когда состоится премьера 2 сезона «Игры в кальмара»