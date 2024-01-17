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«Эмми» — 2023: полный список номинантов и победителей
Фильмы и сериалы

17 янв 05:19

8 мин.

«Эмми» — 2023: полный список номинантов и победителей

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Медведь»
Фото Кадр из сериала «Медведь»
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Состоялась 75-я церемония вручения премии «Эмми». В связи с забастовками голливудских актеров и сценаристов она была перенесена с 18 сентября 2023 года и, наконец, дождалась своего часа. Рассказываем обо всех ее номинантах и победителях.

Программы

Лучший комедийный сериал

  • «Начальная школа Эбботт» (ABC)

  • «Барри» (HBO)

  • «Медведь» (FX) (Победитель)

  • «Быть присяжным» (Amazon Freevee)

  • «Удивительная миссис Мейзел» (Prime Video)

  • «Убийства в одном здании» (Hulu)

  • «Тед Лассо» (Apple TV+)

  • «Уэнсдэй» (Netflix)

Лучший драматический сериал

  • «Андор» (Disney+)
  • «Лучше звоните Солу» (AMC)
  • «Корона» (Netflix)
  • «Дом Дракона» (HBO)
  • «Одни из нас» (HBO)
  • «Наследники» (HBO) (Победитель)
  • «Белый лотос» (HBO)
  • «Шершни» (Showtime)

    Лучший мини-сериал
  • «Грызня» (Netflix) (Победитель)
  • «Монстр: История Джеффри Дамера» (Netflix)
  • «Дейзи Джонс и The Six» (Prime Video)
  • «Флейшман в беде» (FX)
  • «Оби-Ван Кеноби» (Disney+)

    Лучшая конкурсная реалити-программа
  • «Удивительная гонка» (CBS)
  • «Королевские гонки Ру Пола» (VH1)
  • Survivor (CBS)
  • «Шеф-повар» (Bravo)
  • «Голос» (NBC)

    Лучшее разговорное варьете
  • «Дневное шоу с Тревором Ноа» (Comedy Central)
  • «Джимми Киммел в прямом эфире» (ABC)
  • «Поздней ночью с Сетом Майерсом» (NBC)
  • «Позднее шоу со Стивеном Кольбером» (CBS)
  • «Проблема с Джоном Стюартом» (Apple TV+)

    Лучшее скетч-шоу
  • «Дамы шутят по-черному» (HBO)
  • «События прошедшей недели с Джоном Оливером» (HBO)
  • Saturday Night Live (NBC)

Актерские категории

Лучший актер в комедийном сериале

  • Билл Хейдер в роли Барри Беркмана / Барри Бульника — «Барри» (HBO)
  • Джейсон Сигел в роли Джимми Джонса — «Терапия» (Apple TV+)
  • Мартин Шорт в роли Оливера Патнэма — «Убийства в одном здании» (Hulu)
  • Джейсон Судейкис в роли Теда Лассо — «Тед Лассо» (Apple TV+)
  • Джереми Аллен Уайт в роли Кармена «Карми» Берзатто — «Медведь» (Hulu) (Победитель)

Лучшая актриса в комедийном сериале

  • Кристина Эпплгейт в роли Джены Хардинг — «Мертв для меня» (Netflix)
  • Рэйчел Броснахэн в роли Мириам «Мидж» Мейзел — «Удивительная миссис Мейзел» (Amazon)
  • Кинта Брансон в роли Джанин Тигс — «Начальная школа Эбботт» (ABC)
  • Наташа Лионн в роли Чарли Кейл — «Покерфейс» (Peacock)
  • Дженна Ортега в роли Уэнздей Аддамс — «Уэнсдэй» (Netflix)

Лучший актер в драматическом сериале

  • Джефф Бриджес в роли Дэна Чейса — «Старик» (FX)
  • Брайан Кокс в роли Логана Роя — «Наследники» (HBO)
  • Киран Калкин в роли Романа Роя — «Наследники» (HBO) (Победитель)
  • Боб Оденкерк в роли Джеймса Моргана Джимми Макгилла / Сола Гудмана / Джина Таковича — «Лучше звоните Солу» (AMC)
  • Педро Паскаль в роли Джоэла — «Одни из нас» ( HBO)
  • Джереми Стронг в роли Кендалла Роя — «Наследники» (HBO)

    Лучшая актриса в драматическом сериале
  • Шэрон Хорган в роли Ивы Гарви — «Заговор сестер Гарви» (Apple TV+)
  • Мелани Лински в роли Шоны — «Шершни» (Showtime)
  • Элизабет Мосс в роли Джуны Осборн — «Рассказ служанки» (Hulu)
  • Белла Рамзи в роли Элли — «Одни из нас» (HBO)
  • Кери Рассел в роли Кейт Уолер — «Дипломат» (Netflix)
  • Сара Снук в роли Шивон «Шив» Рой — «Наследники» (HBO) (Победитель)

    Лучший актер в мини-сериале или фильме
  • Тэрон Эджертон в роли Джеймса Кина — «Черная птица» (Apple TV+)
  • Кумэйл Нанджиани в роли Сомена Банерджи — «Добро пожаловать в Чиппендейлс» (Hulu)
  • Эван Питерс в роли Джеффри Дамера — «Монстр: История Джеффри Дамера» (Netflix)
  • Дэниэл Рэдклифф в роли Странного Эла Янковича — «Странный: История Эла Янковича» (The Roku Channel)
  • Майкл Шеннон в роли Джордж Джонс — «Джордж и Тэмми» (Showtime)
  • Стивен Ян в роли Дэнни Чо — «Грызня» (Netflix) (Победитель)

Лучшая актриса в мини-сериале или фильме

  • Лиззи Каплан в роли Либби — «Флейшман в беде» (FX)
  • Джессика Честейн в роли Тэмми Уайнетт — «Джордж и Тэмми» (Showtime)
  • Доминик Фишбэк в роли Андреа Дре Грин — «Swarm» (Prime Video)
  • Кэтрин Хан в роли Клэр Пирс — «Прекрасные мелочи» (Hulu)
  • Райли Кио в роли Дейзи Джонс — «Дейзи Джонс и The Six» (Prime Video)
  • Эли Вонг в роли Эми Лау — «Грызня» (Netflix) (Победитель)

Актеры второго плана

Лучший актер второго плана в комедийном сериале

  • Энтини Кэрриган в роли Нохо Хэнка — «Барри» (HBO)
  • Фил Данстер в роли Джейми Тартта — «Тед Лассо» (Apple TV+)
  • Бретт Голдстин в роли Роя Кента — «Тед Лассо» (Apple TV+)
  • Джеймс Марсден в роли самого себя — «Быть присяжным» (Amazon Freevee)
  • Эбон Мосс-Бакрак в роли Ричарда Ричи Джеримовича — «Медведь» (FX) (Победитель)
  • Тайлер Джеймс Уильямс в роли Грега — «Начальная школа Эбботт» (ABC)
  • Генри Уинклер в роли Джина Кузино — «Барри» (HBO)

Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале

  • Дженнифер Кулидж за роль Тани Маккуойд-Хант — «Белый лотос» (HBO) (Победитель)
  • Элизабет Дебики за роль принцессы Дианы — «Корона» (Netflix)
  • Меган Фэйхи за роль Дафны Салливан — «Белый лотос» (HBO)
  • Сабрина Импаччиаторе за роль Валентины — «Белый лотос» (HBO)
  • Обри Плаза за роль Харпер Спиллер — «Белый лотос» (HBO)
  • Рей Сихорн за роль Ким Векслер — «Лучше звоните Солу» (AMC)
  • Джей Смит-Кэмерон за роль Джерри Келлмана — «Наследники» (HBO)
  • Симона Табаско за роль Лючии Греко — «Белый лотос» (HBO)

Лучший актер второго плана в мини-сериале или фильме

  • Мюррей Бартлетт за роль Ника Де Нойя — «Добро пожаловать в Чиппендейлс» (Hulu)
  • Пол Уолтер Хаузер за роль Ларри Холла — «Черная птица» (Apple TV+)
  • Ричард Дженкинс за роль Лайонела Дамера — «Монстр: История Джеффри Дамера» (Netflix)
  • Джозеф Ли за роль Джорджа — «Грызня» (Netflix)
  • Рэй Лиотта за роль Джеймса Большогой Джима Кина — «Черная птица» (Apple TV+)
  • Янг Мазино за роль Пола Чо — «Грызня» (Netflix)
  • Джесси Племонс за роль Алана Гора — «Любовь и смерть» (HBO Max)

    Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или фильме
  • Аннали Эшфорд за роль Ирэн — «Добро пожаловать в Чиппендейлс» (Hulu)
  • Мария Белло за роль Джордан — «Грызня» (Netflix)
  • Клэр Дэйнс за роль Рейчел — «Флейшман в беде» (FX)
  • Джульетт Льюис за роль Дениз — «Добро пожаловать в Чиппендейлс» (Hulu)
  • Камила Морроне за роль Камиллы Данн — «Дейзи Джонс и The Six» (Prime Video)
  • Ниси Нэш за роль Гленды Кливленд — «Монстр: История Джеффри Дамера» (Netflix) (Победитель)
  • Мерритт Уивер за роль Фрэнки Пирс — «Прекрасные мелочи» (Hulu)

Режиссура

Режиссура комедийного сериала

  • «Барри» (Эпизод: «wow») — Билл Хейдер (HBO)
  • «Медведь» (Эпизод: «Review») — Кристофер Сторер (FX)
  • «Удивительная миссис Мейзел» (Эпизод: «Four Minutes») — Эми Шерман-Палладино (Prime Video)
  • «Шоу мисс Пэт» (Эпизод: «Don't Touch My Hair») — Мэри Лу Белли (BET+)
  • «Тед Лассо» (Эпизод: «So Long, Farewell») — Деклан Лоуни (Apple TV+)
  • «Уэнсдэй» (Эпизод: «Wednesday's Child Is Full of Woe») — Тим Бертон (Netflix)

Режиссура драматического сериала

  • «Андор» (Эпизод: «Рикс-роуд») — Бенджамин Карон (Disney+)
  • «Заговор сестер Гарви» (Эпизод: «Конец») — Дервла Уолш (Apple TV+)
  • «Одни из нас» (Эпизод: «Долгое-долгое время») — Питер Хоар (HBO)
  • «Наследники» (Эпизод: «Америка решает») — Андрий Парех (HBO)
  • «Наследники» (Эпизод: «Свадьба Коннора») — Марк Майлод (HBO) (Победитель)
  • «Наследники» (Эпизод: «Living+») — Лорин Скафария (HBO)
  • «Белый лотос» (Эпизод: «Arrivederci») — Майк Уайт (HBO)

    Режиссура мини-сериала, фильма или драматической программы
  • «Грызня» (Эпизод: «Фигуры света») — Ли Сон Джин (Netflix)
  • «Грызня» (Эпизод: «Великий мастер») — Джейк Шрейер (Netflix)
  • «Монстр: История Джеффри Дамера» (Эпизод: «Bad Meat») — Карл Франклин (Netflix)
  • «Монстр: История Джеффри Дамера» (Эпизод: «Без звука») — Пэрис Баркли (Netflix)
  • «Флейшман в беде» (Эпизод: «Me-Time») — Джонатан Дэйтон и Валери Фэрис (FX)
  • «Добыча» — Дэн Трахтенберг (Hulu)

Сценарии
Сценарий комедийного сериала

  • «Барри» (Эпизод: «вау») — Билл Хейдер (HBO)
  • «Медведь» (Эпизод: «Система») — Кристофер Сторер (FX) (Победитель)
  • «Быть присяжным» (Эпизод: «Неэффективная помощь») — Мекки Липер (Amazon Freevee)
  • «Убийства в одном здании» (Эпизод: «Я знаю, кто это сделал») — Джон Хоффман, Маттео Боргезе и Роб Турбовски (Hulu)
  • «Другие двое» (Эпизод: «Cary & Brooke Go to an AIDS Play») — Крис Келли и Сара Шнайдер (HBO Max)
  • «Тед Лассо» (Эпизод: «So Long, Farewell») — Брендан Хант, Джо Келли и Джейсон Судейкис (Apple TV+)

    Сценарий драматического сериала
  • «Андор» (Эпизод: «Один выход») — Бо Уиллимон (Disney+)
  • «Заговор сестер Гарви» (Эпизод: «Конец») — Шэрон Хорган, Дэйв Финкель и Бретт Бэр (Apple TV+)
  • «Лучше звоните Солу» (Эпизод: «Целься и стреляй») — Гордон Смит (AMC)
  • «Лучше звоните Солу» (Эпизод: «Сол ушел») — Питер Гулд (AMC)
  • «Одни из нас» (Эпизод: «Долгое-долгое время») — Крейг Мейзин (HBO)
  • «Наследники» (Эпизод: «Свадьба Коннора») — Джесси Армстронг (HBO) (Победитель)
  • «Белый лотос» (Эпизод: «Arrivederci») — Майк Уайт (HBO)

    Сценарий мини-сериала, фильма или драматической программы
  • «Грызня» (Эпизод: «Птицы не поют, а кричат от боли») — Ли Сон Джин (Netflix)
  • «Файер-Айленд» — Джоэл Ким Бустер (Hulu)
  • «Флейшман в беде» (Эпизод: «Me-Time») — Таффи Бродессер-Акнер (FX)
  • «Добыча» — Патрик Эйсон и Дэн Трахтенберг (Hulu)
  • «Рой» (Эпизод: «Stung») — Джанин Нэйберс и Дональд Гловер (Prime Video)

«Странный: История Эла Янковича» — Эл Янкович и Эрик Эппел (The Roku Channel)

Одни из&nbsp;нас, Педро Паскаль. «Эмми» — 2023: восемь побед сериала «Одни из нас», «Белый лотос», «Уэнсдэй» и другие награжденные проекты

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