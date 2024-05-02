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Лучшие фильмы катастрофы: фильмы про апокалипсис и стихийные бедствия
Фильмы и сериалы

Сегодня, 06:00

6 мин.

Во власти стихии: 8 фильмов-катастроф на любой вкус

Татьяна Беленкова
Киножурналист
Кадр из фильма «Невозможное»
Фото Кадр из фильма «Невозможное»
Кадр из фильма «Глубоководный горизонт»
Фото Кадр из фильма «Глубоководный горизонт»
Кадр из фильма «Разлом Сан-Андреас»
Фото Кадр из фильма «Разлом Сан-Андреас»
Кадр из фильма «Невозможное»
Фото Кадр из фильма «Невозможное»
Кадр из фильма «2012»
Фото Кадр из фильма «2012»
Кадр из фильма «Посейдон»
Фото Кадр из фильма «Посейдон»
Кадр из фильма «Послезавтра»
Фото Кадр из фильма «Послезавтра»
Кадр из фильма «Идеальный шторм»
Фото Кадр из фильма «Идеальный шторм»
Кадр из фильма «Титаник»
Фото Кадр из фильма «Титаник»
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Киноленты о природных и техногенных катаклизмах неизменно держат зрителей в напряжении не хуже изобретательных триллеров или хорроров. Персонажи подобных картин сталкиваются с цунами, землетрясениями, экстремально низкими температурами и другими стихийными бедствиями. Собрали несколько фильмов-катастроф — как полностью вымышленных, так и основанных на реальных событиях.

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Титаник

Год: 1997.
Страна: США, Мексика.
Режиссер: Джеймс Кэмерон.
В главных ролях: Леонардо ДиКаприо, Кейт Уинслет, Билли Зейн, Кэти Бейтс, Фрэнсис Фишер.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,4.
Рейтинг IMDb: 7,9.

Фото Кадр из фильма «Титаник»

В ночь с 14 на 15 апреля 1912 года британский лайнер «Титаник», следовавший из Саутгемптона в Нью-Йорк, столкнулся с айсбергом и затонул в Северной Атлантике. Впоследствии эта история легла в основу культовой мелодрамы Джеймса Кэмерона с Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет в главных ролях.

Фильм-катастрофа «Титаник» был отмечен одиннадцатью «Оскарами», став при этом одним из рекордсменов премии по количеству наград. Кроме того, именно эта лента стала первым в истории кинорелизом, преодолевшим в прокате отметку в один миллиард долларов.

Идеальный шторм

Год: 2000.
Страна: США.
Режиссер: Вольфганг Петерсен.
В главных ролях: Джордж Клуни, Марк Уолберг, Джон Си Райли, Дайан Лэйн, Уильям Фихтнер.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3.
Рейтинг IMDb: 6,5.

Фото Кадр из фильма «Идеальный шторм»

История, которая легла в основу драмы «Идеальный шторм», произошла уже в 1991 году, но по-прежнему в северной части Атлантического океана. В конце октября рыболовное судно «Андреа Гейл» попало в мощный шторм. Все шесть членов экипажа погибли, а корабль так и не был найден.

Киноверсию этих событий представил немецкий режиссер Вольфганг Петерсен. Роль капитана он доверил Джорджу Клуни, хотя изначально рассматривал Харрисона Форда или Мэла Гибсона. В итоге фильм получил BAFTA за визуальные эффекты, а также две номинации на «Оскар».

Послезавтра

Год: 2004.
Страна: США.
Режиссер: Роланд Эммерих.
В главных ролях: Деннис Куэйд, Джейк Джилленхол, Эмми Россам, Дэш Майок, Джей О. Сэндерс.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.
Рейтинг IMDb: 6,5.

Фото Кадр из фильма «Послезавтра»

В фильме-катастрофе Роланда Эммериха «Послезавтра» на Землю обрушиваются сразу несколько природных катаклизмов: пока в одних частях света бушуют торнадо, в других не прекращаются ливни. Тем временем Нью-Йорк накрывает огромной приливной волной, а следом на город надвигается мощнейший холодный циклон.

Противостоять стихии предстоит обычным школьникам, которые приехали в Нью-Йорк на научную олимпиаду. Один из них оказывается сыном ученого, который и предсказал эту климатическую катастрофу. В активе картины — BAFTA в категории «Лучшие визуальные эффекты» и кинопремия канала MTV в категории «Лучшая экшн-сцена».

Посейдон

Год: 2006.
Страна: США.
Режиссер: Вольфганг Петерсен.
В главных ролях: Джош Лукас, Курт Рассел, Джасинда Бэррэтт, Ричард Дрейфус, Эмми Россам.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,5.
Рейтинг IMDb: 5,7.

Фото Кадр из фильма «Посейдон»

Сняв после «Идеального шторма» исторический блокбастер «Троя», Вольфганг Петерсен вернулся к жанру «фильм-катастрофа» и выпустил картину «Посейдон». Любопытно, что она удостоилась номинаций как на «Оскар» («Лучшие визуальные эффекты»), так и на «Золотую малину» («Худший ремейк»).

Действие картины разворачивается на борту круизного лайнера «Посейдон» в канун Нового года. Когда гигантская волна переворачивает судно, картежник Дилан Джонс в исполнении Джоша Лукаса решает не дожидаться спасателей, а самостоятельно спастись.

2012

Год: 2009.
Страна: США.
Режиссер: Роланд Эммерих.
В главных ролях: Джон Кьюсак, Аманда Пит, Чиветель Эджиофор, Тандиве Ньютон, Оливер Платт.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,9.
Рейтинг IMDb: 5,8.

Фото Кадр из фильма «2012»

Сюжет картины «2012» от автора уже упомянутого выше фильма-катастрофы «Послезавтра» основан на предсказаниях конца света, который якобы должен был произойти 21 декабря 2012 года. Дело в том, что именно этот день был последним в календаре майя.

Главный герой масштабного блокбастера — писатель Джексон Кертис, вынужденный подрабатывать водителем лимузина — сталкивается с конспирологом, который верит в предсказания майя. Теперь Джексон намерен спасти свою семью от надвигающейся серии цунами, землетрясений и других катаклизмов.

Невозможное

Год: 2012.
Страна: Испания, Таиланд, США.
Режиссер: Хуан Антонио Байона.
В главных ролях: Наоми Уоттс, Юэн Макгрегор, Том Холланд, Сэмюэл Джослин, Окли Пендергаст.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9.
Рейтинг IMDb: 7,5.

Фото Кадр из фильма «Невозможное»

26 декабря 2004 года подводное землетрясение в Индийском океане вызвало мощнейшее цунами, которое унесло жизни около 250 тысяч человек. Среди выживших оказалась испанка Марии Белен Альварез, чья история легла в основу драмы «Невозможное». Женщина лично выбрала на главную роль Наоми Уоттс.

В итоге актриса была номинирована на «Оскар», «Золотой глобус» и ряд других наград, а на испанской премии «Гойя» фильм одержал победу сразу в пяти категориях (в том числе — «Лучший режиссер»). Также стоит отметить, что «Невозможное» стало актерским дебютом Тома Холланда, впоследствии получившего роль Человека-паука.

Разлом Сан-Андреас

Год: 2015.
Страна: США, Австралия.
Режиссер: Брэд Пейтон.
В главных ролях: Дуэйн Джонсон, Карла Гуджино, Александра Даддарио, Йоан Гриффит, Арчи Панджаби.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,2.
Рейтинг IMDb: 6,1.

Фото Кадр из фильма «Разлом Сан-Андреас»

Сан-Андреас — это тектонический разлом, проходящий вдоль побережья Калифорнии. Именно с ним связаны происходящие в штате катаклизмы. Действие фильма «Разлом Сан-Андреас» разворачивается в Сан-Франциско, где главную героиню настигает мощное землетрясение.

На поиски дочери отправляется пилот спасательного вертолета Рэй в исполнении Дуэйна Джонсона. Известно, что для подготовки к роли актер консультировался с настоящими спасателями. В результате Джонсон даже заработал номинацию на кинопремию канала MTV в категории «Лучший герой».

Глубоководный горизонт

Год: 2016.
Страна: США, Гонконг.
Режиссер: Питер Берг.
В главных ролях: Марк Уолберг, Курт Рассел, Джон Малкович, Джина Родригес, Дилан О'Брайен.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,2.
Рейтинг IMDb: 7,1.

Фото Кадр из фильма «Глубоководный горизонт»

И вновь Марк Уолберг в фильме-катастрофе по реальным событиям. На сей раз речь идет о взрыве расположенной в Мексиканском заливе нефтяной платформы Deepwater Horizon 20 апреля 2010 года. Одним из последствий трагедии стал крупнейший в истории США разлив нефти.

Лента «Глубоководный горизонт», повествующая об отважных нефтяниках, была номинирована на «Оскар» в категориях «Лучшие визуальные эффекты» и «Лучший монтаж звука». Кстати, консультантом на съемках был выживший работник платформы Майк Уильямс: именно его и сыграл Уолберг.

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