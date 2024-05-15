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Тур с Иванушками фильм 2024: дата выхода и трейлер, актеры, где смотреть
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Сегодня, 15:30

1 мин.

Музыкальная комедия «Тур с Иванушками» выйдет в прокат 20 июня

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Тур с Иванушками»
Фото Кадр из фильма «Тур с Иванушками»
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20 июня в российских кинотеатрах выйдет музыкальная комедия «Тур с Иванушками», режиссером которой выступил Марк Горобец («Желтый глаз тигра»). По сюжету проекта три фанатки «Иванушки International» решили исполнить свою детскую мечту и отправились в тур за любимой группой.

В фильме снялись Агата Муцениеце, Анна Пескова, Ольга Сухарева, Александрина Олексюк, Роман Маякин, Роман Курцын, Кирилл Андреев, Андрей Григорьев-Аполлонов, Кирилл Туриченко и Татьяна Догилева.

Премьера картины «Тур с Иванушками» пройдет 20 июня.

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