Музыкальная комедия «Тур с Иванушками» выйдет в прокат 20 июня
20 июня в российских кинотеатрах выйдет музыкальная комедия «Тур с Иванушками», режиссером которой выступил Марк Горобец («Желтый глаз тигра»). По сюжету проекта три фанатки «Иванушки International» решили исполнить свою детскую мечту и отправились в тур за любимой группой.
В фильме снялись Агата Муцениеце, Анна Пескова, Ольга Сухарева, Александрина Олексюк, Роман Маякин, Роман Курцын, Кирилл Андреев, Андрей Григорьев-Аполлонов, Кирилл Туриченко и Татьяна Догилева.
Премьера картины «Тур с Иванушками» пройдет 20 июня.
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