Обзор второго сезона «Локи»: власть — это одиночество

На Disney+ закончился второй сезон «Локи». Рассказываем, каким получилось завершение проекта.

Осторожно! Спойлеры.

Что происходит во втором сезоне «Локи»

После освобождения Мультивселенной бог обмана пытается спасти TVA от уничтожения. В этом ему помогают аналитик Мобиус, охотница B-15, Уроборос, Сильвия и Виктор Таймли — лояльный Вариант Канга Завоевателя.

Великую цель персонажей не разделяют судья Равонна Рейнслейер и Мисс Минутка, у которых свои планы на Управление временными изменениями.

Стоит ли смотреть второй сезон «Локи»

На данный момент это один из лучших сериалов Marvel. Правда, в свете последних релизов студии это сложно считать полноценным комплиментом.

Несмотря на то что «Локи» — сериал о боге хитрости, у проекта максимально нехитрый (а зачастую и очень растянутый) сюжет, построенный на переоценке ценностей.

Второй сезон проекта получился гораздо лучше предыдущего: при его просмотре можно подумать, что не зря все это время в MCU Локи был лишь второстепенным персонажем. Первый сезон получил лестные отзывы зрителей и критиков, но кроме как магией вне TVA это объяснить сложно. В проекте была очень слабая режиссура и операторская работа, неровный сценарий и актерская игра.

Особенно разница в уровне мастерства съемочной команды заметна в конце второго сезона, когда персонажей вернули в обстоятельства первого.

Фото Кадр из сериала «Локи».

Поначалу «Локи» выглядит сериалом, полным упущенных возможностей. Могущественный колдун проходит все круги бюрократического ада. Он лишен магии, у него отняли великую цель и отбросили на второй план, выпустив на авансцену альтернативный вариант — Сильвию.

Это урок смирения: никто не велик и не уникален. У Marvel была возможность с блеском представить женскую версию Локи, равноценную главному герою, но в итоге в проекте появилось невнятное объединение Леди Локи и Чаровницы, в котором не узнается ни та, ни другая. Во втором сезоне Сильвия идеально вписывается в сеттинг провинциального «Макдоналдса», но должно ли так быть? Ведь она богиня, во всем превосходящая Варианта.

Сценаристы наделили героиню сознанием бунтующего подростка (Локи с позиции ответственного взрослого постоянно объясняет, в чем она не права). В течение двух сезонов Сильвия не получила развития. Что будет с ней в MCU дальше — неизвестно. В финальной серии героиню в буквальном смысле поставили на паузу, чтобы не путалась под ногами. Перспективного персонажа низвели до функции вдохновения главного героя на подвиг.

Фото Кадр из сериала «Локи».

TVA дегуманизирует Вариантов. С точки зрения Управления они не имеют права на существование. Это место идеально подходит для арки искупления. Оно освобождает, делая прошлый опыт кого бы то ни было незначительным. Управление временными изменениями — организация, в которой даже Камни Бесконечности пылятся без дела на столе рядового клерка.

Правда, путь от злодея к герою вышел чересчур узнаваемым. Локи как Доктор без ТАРДИС, Стрэндж без Камня времени. В финале персонаж изменится, но до этого бог обмана сломленный, метающийся, страдающий — а мы не в шекспировской пьесе.

Триумф Локи тоже не так уж далек от вторичности. Мифическая сущность, которая с помощью условных нитей связана с другим миром, очень напоминает Векну из четвертого сезона «Очень странных дел».

Фото Кадр из сериала «Локи».

Финал проекта вызывает странные чувства. Локи два сезона культивировал в себе страх остаться без новообретенной семьи, а в итоге пришел к самому одинокому способу существования из возможных.

С другой стороны, трон, которого достиг персонаж, выглядит компенсацией за былые унижения и неудачи, которых в сериале Вариант повидал немало. Может, и не зря. Локи слишком долго осознает, что власть — это бремя, которое не с кем разделить.

Фото Кадр из сериала «Локи».

Сосредоточимся на сильных сторонах проекта (помимо запредельного уровня заимствования режиссерского стиля Уэса Андерсона). По большей части в «Локи» хороший каст. В сериале отлично проявили себя Оуэн Уилсон, Ке Хюи Куан, Джонатан Мэйджерс, Рафаэль Касаль и Кейт Дики. У последних были небольшие, но запоминающиеся роли. Что касается первых, то, если верить инсайдерам, Мобиус может появиться в «Дэдпуле 3», а вот будущее Канга в MCU пока не определено (студия планировала заменить его на другого злодея).

Еще одним безусловным плюсом сериала можно назвать музыку. Композитор сериала «Локи» Натали Холт была, как всегда, на высоте.

Фото Кадр из сериала «Локи».

В конце второго сезона Локи произносит: «Ради нас всех», как в финале «Тора» перед падением в бездну. На этот раз самопожертвование персонажа оценили, хотя его мотивы по-прежнему эгоистичны. Игнорируя то, что на кону, Локи выбирает не убивать альтернативную версию себя.

Но это уже детали. Так или иначе, из бога обмана Локи превратился в бога историй. Последовательное развитие, ведь ложь — не более чем история, которую можно рассказать.